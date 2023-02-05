年初五一早，認識已有六、七年的趙老先生打電話給我，他喜孜孜地說：「午間唐人街要舉辦文藝大巡遊，有興趣就過來看舞獅吧！」

多年來，唐人街華人 社團與相關機構，年初五都會聯合舉辦文藝大巡遊。近幾年由於受疫情影響，唐人街不得已中斷了巡遊活動。

1990年代初，原本住在香港 銅鑼灣的老先生與老太太，經大女兒申辦來美國團聚。花開花落，兩老滿頭銀髮了，通過申請入住唐人街老年公寓。房子位於十樓，陽台面湖，風景盡入眼簾。

老先生、老太太很健談，新年與我語音通話，老先生津津樂道，說在香港那些年，每逢大年三十，會與子女在住家不遠的酒店吃頓年夜飯。自從移民國外，就三代同堂聚在唐人街茶樓。

那會兒，老先生、老太太又有想法，孫子、孫女在國外過感恩節、聖誕節 等西方節，遲早有可能遺忘華人社會的傳統節慶，所以常趁機對孫輩們嘮嘮叨叨說及過中國年的趣聞軼事。

此外，子孫輩在大年初一，不用邀約就會喜氣洋洋來老年公寓拜年。兩老堅持華人社會風俗民情，該敬香拜老祖宗就得敬香拜老祖宗，該給兒孫發紅包就得給兒孫發紅包，所有的傳統習慣，雷打不動，改不掉分毫。

放下電話，我與親人駕車趕到唐人街，站在老先生、老太太的房子陽台，居高臨下看新年巡遊。天氣不錯，天空飄過的雲朵繽紛，由湖面吹來的陣陣清風，讓人心裡舒爽。

但見參與文藝大巡遊的人群中，由年輕人舞弄的幾頭醒獅走在最前面；十多個由華人、非裔、西裔、白人組成的武術隊，邊走邊耍弄刀劍；各膚色少女裝扮古典天仙美女，婀娜多姿。

兩隻小鳥，一前一後在天空飛過，落下了清亮鳥鳴。老先生長久注視幾頭活靈活現的醒獅，充滿情感地說：「獅子在華人心目中視作瑞獸，象徵吉祥如意，在舞獅活動中，寄託著民眾消災除禍、求吉納福的美好心願。」他又說：「幾年前，我回到香港銅鑼灣參加文藝巡遊，還曾受邀在巡遊隊伍中舞獅。」

老太太接話說：「我們在香港銅鑼灣有老房子，可惜三年未能回去，明年一定回去過新年。」

聆聽兩位老人的對話，我感同身受。年年歲歲似逝水，往昔舊事依稀。正在觀看的唐人街文藝巡遊舞獅，也使我浮想聯翩，想像著早年回鄉舞獅，鑼鼓伴奏響亮、炮竹悅耳清脆。

老先生期待地說：「今年在唐人街看舞獅，明年回香港過新年，盡量爭取機會舞獅！」

老太太樂而忘情說：「剛才外孫打電話給我，說他記得香港老房子附近有一家商場專賣醒獅的。如果買到醒獅，就在老房子門前舞獅，外公舞獅頭，他舞獅尾！」