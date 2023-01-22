不記得正確年份，我大概是小學三、四年級的學生，父親遠在南洋教書，賺取微薄薪水寄回給媽媽養八口之家，媽媽會嘆「十個釙鑼（鍋子的客家話）九個蓋」捉襟見肘，辛苦過日，她有時候會替人織冷衫（打毛衣）、穿珠鍊、做珠包來貼補家用。

就在那年，爸爸忽然幾個月沒有寄錢回家，更音訊杳然，媽媽擔憂極了，不知道他發生了什麼事？亦無從打聽消息，只能借債度日。記得一次我聽到她向表嫂或教堂的鄧姑娘說：「不知道真相是最辛苦的事，若他真有三長兩短，我也知道該怎樣做，如何走下去，但現在音訊全無，使我又急又氣。」

那時已是歲暮年終，她和新安表哥決定合作在年卅晚，開個賭21點的攤檔來賺點錢。梁屋是當時紅棗田最大的「豪宅」，便借用他們的大廳舉辦。兩張長桌子聯起來，攤上紅紙，新安哥和媽媽站在桌後面發牌做莊家。

我興奮地跟著去看熱鬧，人們站著擠滿了桌子，鬧哄哄地賭。我知道21點的玩法，便在人們身後走來走去看他們的牌，看到他們的好牌，便很為媽媽擔心。

忽然看見一個人，手上拿到好牌便偷偷地加錢到賭注上，我是小孩子不方便說話，但急著想告訴媽媽或新安哥此人作弊，但他倆都忙著看牌收錢、賠錢，沒有工夫理我，我心裡很氣這人作弊騙莊家，而我又沒有辦法告訴媽媽，便失望地回家了。

回家後告訴大姊這件事，大姊最不喜歡媽媽平日愛打小麻將的喜好，手足中只有我喜歡跟去看她打麻將，大姊也不喜歡我像個小賭徒跟班，但這次對我帶回來的消息，她也非常緊張擔心，可是也無可奈何，只能希望媽媽的賭運順利亨通，作弊的人會大輸。

我們好不容易等了很久，才聽到媽媽和新安哥的歡笑聲從遠而近回來，大家馬上放了心，開心他們贏了。贏了多少錢我們小孩子當然不知道，但媽媽非常高興有錢還債及過年。

那是媽媽生命中唯一一次開賭檔的故事，後來才知道爸爸在南洋，因為站在僑民一邊，被當時的名譽領事辭退。因為沒錢寄回家，爸爸不敢告訴媽媽，他身心俱疲，正在與僑委會、外交部等政府機構提告此領事濫權與僑界交惡之事。等到政府查證後，派正式外交官羅領事到任，爸爸接新職創辦「帝汶僑聲周報」時，才敢向媽媽公開真相。

我小時候過年都是在吃喝、玩樂、拿紅包的活動中度過，只有那年的年卅晚，媽媽開賭檔的情景是獨一無二、永遠難忘的不尋常記憶。

60多年後與妹妹有機會重遊紅棗田舊居，路過梁屋，只見梁屋依舊在，但因缺乏維修被歲月摧殘，不復當年冠蓋全鄉的大屋氣象，徒留陣陣唏噓。