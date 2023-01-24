有喜臨門，是很多人的期望；得來不易，卻有可能，只看你有沒有這個機遇。

很巧合，我爸爸在幾個新春期間，有過三喜臨門的經驗，過程傳奇。

他早年移民香港 ，生活艱苦，後來因緣際會，在香港油麻地小輪公司，獲得一個特別稽查職位，這職級是公司老闆一個曾在內地舊政府工作過的近親創立的，爸爸與他有舊同事之誼，獲得了聘任。

公司起用一班有行政經驗和效率的舊內地官員出任，用意是利用他們的專才，幫公司清除貪污，精簡人事安排，節省開支。結果很成功，立下了功勞，因此公司對這團隊非常器重。

在爸爸退休 前幾年，社會動盪，員工生活困難，流失很大，爸爸建議公司在各小輪下層開設汽水零食部，自給自足，把賺到的錢用作員工福利 ，以挽留員工並提高士氣和工作效率。建議很快被公司接納，爸爸喜獲委任為首任經理。時值新春，是爸爸的第一個喜臨門。

新工作展開後不久，爸爸有見許多員工因病或因傷留院治療，於是他為了員工福利兼任代表公司的親善大使，經常到醫院探望公司員工，提供援助。

在他探訪嚴重的病人中，有一位與爸爸感情深厚的老同事，也是當年舊政府的老同僚，因患了末期癌症住院，時日無多，拜託爸爸照顧每天陪伴他的獨女天香，爸爸由於經常探訪這老同事，與天香熟稔，並且很投緣，既然老同事拜託，便宜欣然答允，並乾脆認天香為乾女兒，好讓老同事安心養病，天香也欣然接受安排。時間又是新春期間，爸爸多了一個投契的乾女兒，是爸爸的第二個喜臨門。

天香在喪父後，得到爸爸的照顧和開解，很快回復正常。爸爸對天香跟我們一樣，經常說將來男女會更趨平等，兩者都需要有自立能力，最好學會一技之長。天香喜歡花，於是決心在專上學院學，修讀園藝插花藝術，他日可以在這方便發展。

幾年後爸爸獲准退休，公司上下有感爸爸對同事的貢獻，特別舉行盛大的歡送晚宴，還特別邀請與公司有來往的客戶參加，以示隆重，並歡迎攜眷參加。

天香與我們兄弟姊妹以家屬身分參加了盛會，席間天香有緣認識一位花店的少東，兩人一見如故。幾個月後感情進展迅速，很快便訂婚，爸爸見對方年輕有為，真誠可靠，頗為贊同。

此時天香亦已園藝插花藝術專科學成，成績優異，幫助未婚夫重整花店，學以致用，花店因而煥然一新，生意漸入佳境。

時值農曆年晚，天香與未婚夫商議準備在香港維園年宵花市，大攪一番。天香知道爸爸善長書法，特別邀請爸爸現場表演寫揮春，幫助招攬顧客。爸爸覺得有機會一試身手，欣然答應，並建議免費代客寫揮春，以廣招徠，助乾女兒一臂之力，以成全他們籌備結婚經費的大計。

那年新春花市期間，由於有免費代寫揮春，廣受歡迎，人客多如鯽，讓爸爸心花怒放，非常享受這次寫揮春的樂趣，這是他第三個喜臨門。