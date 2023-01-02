荀子的《禮論》有云：「生，人之始也；死，人之終也。」生與死，作為生命構成的兩個端點，由生到死，生死觀本來是生命過程不斷反思的過程 ，然而弔詭的是，現實人生多是偏向注重「生」的一端，避談另一端的「死」，所以孔子說的「未知生，焉知死」，一向很有市場。

古希臘哲學家伊比鳩魯認為，人們之所以感到不快樂和不幸福，是因為被諸多恐懼所困擾，而最主要的恐懼就是死亡的恐懼。在他看來，只有克服對死亡的恐懼，才能使內心獲得安寜。所以曾戲言：「最可怕的災難，『死』，與我們毫不相干。因為只要我在，死就不在；只要死在，我們就不在。」這可說是孔子說法異曲同工的闡述。

老子說：「反者道之動」，孔子的「未知生，焉知死」，反其道而行，便是「未知死，焉知生」。事實上，人類對「死亡」真相的把握，在生命過程中，應該具有深刻意義，因為從死去反思生，正好可以作為生命價值的起點。

莊子在《大宗師》篇便有這個看法：「死生，命也，有其夜旦之常，天也……，大塊載我以形，勞我以生，佚我以老，息我以死，故善吾生者，乃所以善吾死也。」

莊子的意思大意是，生死是命，上天賜予給我們的形體，會生老病死，好比日夜的循環交替，是一種大自然現象，而懂得怎樣好好生活的人，也會懂得如何坦然地死去。

推動世界和諧的印度 冥想大師欽莫伊（Sri Chinmoy，2007年離世），以多種活動啓發人類，曾寫過一首詠死亡的詩，開首幾句是：「Death is not the end.╱Death can never be the end. ╱Death is the road. ╱Life is the traveller.╱The soul is the guide.」（死亡不是盡頭╱死亡永不是盡頭╱死亡是道路╱生命是過客╱靈魂是導師。）