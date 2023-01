荀子的《禮論》有云:「生,人之始也;死,人之終也。」生與死,作為生命構成的兩個端點,由生到死,生死觀本來是生命過程不斷反思的過程 ,然而弔詭的是,現實人生多是偏向注重「生」的一端,避談另一端的「死」,所以孔子說的「未知生,焉知死」,一向很有市場。

古希臘哲學家伊比鳩魯認為,人們之所以感到不快樂和不幸福,是因為被諸多恐懼所困擾,而最主要的恐懼就是死亡的恐懼。在他看來,只有克服對死亡的恐懼,才能使內心獲得安寜。所以曾戲言:「最可怕的災難,『死』,與我們毫不相干。因為只要我在,死就不在;只要死在,我們就不在。」這可說是孔子說法異曲同工的闡述。

老子說:「反者道之動」,孔子的「未知生,焉知死」,反其道而行,便是「未知死,焉知生」。事實上,人類對「死亡」真相的把握,在生命過程中,應該具有深刻意義,因為從死去反思生,正好可以作為生命價值的起點。

莊子在《大宗師》篇便有這個看法:「死生,命也,有其夜旦之常,天也……,大塊載我以形,勞我以生,佚我以老,息我以死,故善吾生者,乃所以善吾死也。」

莊子的意思大意是,生死是命,上天賜予給我們的形體,會生老病死,好比日夜的循環交替,是一種大自然現象,而懂得怎樣好好生活的人,也會懂得如何坦然地死去。

推動世界和諧的印度 冥想大師欽莫伊(Sri Chinmoy,2007年離世),以多種活動啓發人類,曾寫過一首詠死亡的詩,開首幾句是:「Death is not the end.╱Death can never be the end. ╱Death is the road. ╱Life is the traveller.╱The soul is the guide.」(死亡不是盡頭╱死亡永不是盡頭╱死亡是道路╱生命是過客╱靈魂是導師。)