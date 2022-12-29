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《易》之失賊

〈六合飛翔〉岑逸飛

《禮記･經解》相傳是孔子所作，其中論及六經得失，言簡意賅，發人深省。六經之得，例如《詩經》溫柔敦厚；《書經》疏通知遠」；《樂經》廣博易良；《禮經》恭儉莊敬；《春秋》屬辭比事；而《易經》絜靜精微。六經之失，《詩》之失愚；《書》之失誣；《樂》之失奢；《禮》之失煩；《春秋》之失亂；《易》之失賊。

對《詩》《書》《禮》《春秋》諸語之解，多無歧義，唯「《易》之失賊」，諸家註解含混。《禮記正義》鄭玄註：失謂不能節其教。《易》精微，愛惡相攻，遠近相取，則不能容人，近於傷害。孔穎達疏：《易》之失賊，《易》主絜靜嚴正，遠近相取，愛惡相攻，若不節制，則失在於賊害。

《易經》之得，是絜靜精微，已故南懷瑾先生指「絜靜」是宗教的、哲學的；「精微」是科學的。至於《易經》之失，是賊。「賊」有傷害涵義；但一般解「賊」字是偷盜，而學《易》竟然做了賊，顯然是偷取了東西。偷了什麼？我認為是偷了天地的訊息。

凡人大多不懂天地訊息，這是學《易》者勝人一籌之處。但天地訊息不是易學全部，《易經》講三才，指「天地人」，而三者之中，畢竟以人的影響力最大，是「人的因素第一」。

當年林彪吹捧毛澤東，說毛主席有四個第一：人的因素第一、思想工作第一、政治工作第一、活的思想第一。其實毛澤東沒說過這樣的話，他說的是：「世間一切事物中，人是第一可寶貴的。」（見《唯心歷史觀的破產》一文）毛澤東喜歡與天鬥、與地鬥，他應是主張「人的因素唯一」，視天地訊息如敝屣。

最能洞悉天地訊息首推宋代的易學家邵康節。

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