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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

不信「別出門上班」水牛城暴雪奪31命 居民太大意？

沉默是金

〈六合飛翔〉岑逸飛

「沉默是金」，早已成為流行歌，這是張國榮和許冠傑合唱的經典之作，由張國榮作曲，許冠傑填詞，1988年獲「十大中文金曲獎」和「十大勁歌金曲獎」。古人說：「禍莫大於多言」，認為多言必敗，或言多必失，而沉默已成為避禍遠害的古訓，代代相傳，派生出諸如「是非皆因多開口」、「逢人且說三分話」等人生格言。即使是佛家，也重視口業，「五戒」的第四戒是不妄語，這一戒到了「十善」便一分為四，教人不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口。

但沉默真的可以明哲保身嗎？恐怕未必。16世紀時亨利八世欲與王后嘉芙蓮離婚，並轉而尋求與新歡安．博林結婚，寫《烏托邦》一書的英國政治家湯瑪斯･摩爾因為不認同亨利八世離婚和兼任教會首腦而保持沉默，並辯稱「沉默意味著同意」，仍難免被亨利八世以叛國罪處死。

另一個例子是陳若曦寫小說《晶晶的生日》，述及文革時有人保持沉默不喊「毛主席萬歲」，結果被視為反革命分子。

既然沉默未必有用，何不仗義執言？宋代名相范仲淹名言是「寧鳴而死，不默而生」，人畢竟有說話權利，正氣永留人間，不畏強權的敢言者，前仆後繼。東漢宦官專權，三千太學生說話了；魏晉苛政肆虐，嵇康等清流發言了；明朝魏閹逞暴，東林黨和復社起來了；晚清萬馬齊喑，龔自珍、魏源等怒吼了。

也許在大是大非的關頭，面對社會不公，應該實話實說、真話真說，不宜保持沉默。但在日常生活，沉默也是智慧，有容乃大的胸襟在於善於聆聽。愛因斯坦的公式是，成功等於工作加遊戲加沉默，喋喋不休者難有出息，沉默才是寶藏。

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