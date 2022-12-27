曾有文憑試的中文科，其作文試題成為討論的焦點。其中最受爭議的一題，要求考生敘述一次選擇沉默的經歷，並以《必要的沉默》為題續寫文章，有網民形容為「維穩題」，強迫學生認同沉默。這樣的批評太言重了，相信出題者絕無此一想法，無端被極度政治敏感者扣上了帽子。

但平心而論，像《必要的沉默》的確不是好的文題，僅用《沉默》已足夠，加上「必要的」是畫蛇添足，且會限制了學生的思維。有時沉默是有必要的，也有不必要的；人有權選擇沉默，也有權選擇不沉默，應否沉默要因時因地因人而異。

將沉默扯上了政治，在中國歷史上的例子不可勝計。禍從口出，是中國人源遠流長和根深柢固的恐懼。因言獲罪，給多少人帶來災難。已故淨空法師曾語重心長指出：「說話，看似簡單，但會說話，卻非常難。人們常說『兩年學說話，一生學閉嘴』，話不在多，在精。一個會說話的人，能讓自己輕鬆，讓別人舒服。」

事實上，佛說的十種惡業之中，惡口是最大的惡，足以說明，口業的重要性。因為嘴是心之門戶，所想之事，由心而露。因此說話的分寸，尤為重要。佛曰：不可說；不可說，一說即是錯。人與人，最忌交淺言深。別人的隱私 ，最好不要談，自己的隱私，也不要到處亂說。在不議論不談論別人的隱私時，也不要把自己隱私到處亂說，跟別人談論自己隱私，不會增進雙方感情。

沉默免禍，明哲保身，已成傳統的處世智慧。最早可上溯到《詩經･大雅･抑》的「白圭之玷，尚可磨也；斯言之玷，不可為也」，意思是白玉有瑕疵，還可以磨掉；說話有瑕疵，就沒有辦法補救了。