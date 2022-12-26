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愛面子的家長

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我認為妒忌心重的孩子最不快樂，因為他們心胸窄，又喜歡跟別人比較，而身邊卻總會有假想敵威脅他們的存在感，長期處於這狀況的人，又怎會快樂？

有一類家長則最不快樂，那是死愛面子的爸媽們。對於他們來說，面子比什麼都重要，甚至凌駕於孩子在心裡的地位。

有媽媽外出會見朋友時，都會帶著幼女，而長女則幾乎長期留在家裡，是什麼原因？

媽媽說長女長得醜，怕失禮。這個愛面子、不愛孩子的媽媽，才最失禮。

又有爸媽將兒子看成是毒瘤，恥於生下這孩子，人前人後都露出討厭他的神情；這孩子犯了什麼大罪？他是犯了讓爸媽丟臉的大罪，他在班上考試吊車尾，體育、音樂、藝術沒有一科出色，爸媽咬定養他的米飯是白費了。對於死要面子的爸媽來說，子女只是供他們耀武揚威的工具而已。

如果愛面子的家長，碰上不怕死、事事跟自己對幹的孩子，場面會非常慘烈。有家長當著老師的面狂摑孩子的臉，因為孩子考的成績委實太丟臉了。又有家長狠心將孩子趕出家門，因為孩子竟敢在親朋面前頂撞爸媽，這口氣怎吞得下去？

類似的激烈場面有很多很多，都是愛面子、不愛孩子的家長失控造成的。愛面子的人從不會自我檢討，只會為了面子而盲撑下去，結果錯完會再錯，直至泥足深陷、一敗塗地……，親子關係當然糟透了。

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