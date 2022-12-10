《論語･季氏篇》提及孔子講人生三戒：「少之時，血氣未定，戒之在色；及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥；及其老也，血氣既衰，戒之在得。」

這裡所說的「色」是色欲；「鬥」是爭鬥，都不難理解。年少時剛剛發育，最易受色欲誘惑；壯年時事業心重，好爭強鬥勝，倒是「戒之在得」，得了什麼而要戒除？

依孔子所言，或指少年和壯年都在「得」的階段，可是到了老年，佛家所說的「成、住、壞、空」，老年人踏入「壞、空」境地，人生開始離「失」越來越愈近，各種生理功能日衰，便要警戒自己不要貪得無厭，一旦執著於欲望，只會讓得不到的痛苦加深。

清朝官員陳其元曾回憶其祖父一段往事：陳家祖父常常不服孔子說的戒之在得」，他60歲時到徐州任官，州裡發生一樁刑案，有人饋贈他萬兩白銀，希望通融，結果他當晚難以成眠，因為牽動貪欲，最後終能摒棄貪念，狠狠地括打自己臉頰，很快就進入夢鄉，翌日醒來，表示信服聖人之言。

已故司徒華先生曾有專論「戒之在得」。傳統上孔安國的註釋指「得」是貪得；《淮南子》則認為「老而好利」，司徒先生都不感愜意，他把「得」字解作「思想包袱」。他說的思想包袱，是人老了不可排資論輩，倚老賣老，不可自恃經驗比人豐富，不可因過去成績而自滿，更要承認老了，再無昔日銳氣。

這說法固然言之成理，尤其是「包袱」這個詞用得真好；而處理「包袱」最好就是「放下」，「放下」便能「自在」。但「放下」談何容易？通常是越想「放下」越感痛苦。若執著「放下」，「放下」本身就是一種欲望，包袱更重，可見「放下」之難。