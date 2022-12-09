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惡媽

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那位年輕媽媽一邊狠狠地打仔，口中沉吟跟旁邊友人解說的一番話，經常會像鬼魂般在腦海裡迴繞。

她說：「不打不行，就是要趁他還小，要打到他怕，若果他不怕我，將來就很難教。」當時被她打到哭得淒厲的小孩，看上去頂多只有一歲吧，他的命運會如何？

我不明白媽媽這套歪理是從何學會的，也許是一代傳一代的錯誤觀念吧。最令我痛心的，是該等歪理竟然不乏支持者呢，他們都相信要致力建造具威嚇的形象，好讓子女會乖乖臣服，他們都專心將自己打造成惡媽。

惡媽的特徵是「有佢講無人講」，以理服人太浪費時間了，我說了便是。惡媽會大聲吼隨意出手打，又或出言恐嚇……久而久之，子女不僅是如她所願「怕你了」，還會有意想不到的行為反射呢。

有惡媽罵完仔就出街了，突然想起忘記了帶某東西，於是折返回家。赫然聽到兒子房間傳來了「碰！碰！」巨響，她探頭到門外看個究竟，聽到向來乖乖聽話從不駁嘴的兒子正在房間揚聲叫喊：「打啦！打啦！罵啦！將來你老了我一定會有仇報仇。」隨著傳來有硬物被擊到牆上的聲響，惡媽終於明白何解兒子房間的牆，出現了愈來愈多不規則的凹陷。

媽媽，你想你的孩子像他嗎？

讓我誠心告訴你，我曾見過無數充滿愛心的優秀孩子，他們的媽媽都是溫柔體貼、明白事理的，從來就沒有惡媽呢。

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