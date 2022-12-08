上星期，我的童年閨密表姊從加拿大回港探親，兩人難得見面，她建議做一件很久沒做的事︰「不如我們一起去逛街。」

我們有如回到少女時代，先逛沙田，再去佐敦，轉戰太子、九龍塘，從山城走到又一城，從天亮逛到天黑，雙腿累得痠軟。一看腕上的健康手表，竟然逛了11小時，步行逾1.2萬步，難怪這麼累！

你在少年時代曾否試過「長征式」逛街？年輕時，這是我們最愛的活動，口袋的錢不多，只能上街看。經過時裝店，進去看一看；遇到精美的文具店，進去摸一摸；經過電影院 ，在門口研究一下。逛街是為了看這個花花世界，只看不買，已經很快樂。

「我們上一次逛街是什麼時候？」表姊問，我思考良久，上一次這般自由自在地逛街，竟然是中學時代。其後她到外國留學，我在香港 生兒育女，工作、家庭兩繁忙，連睡覺也不夠時間，當然沒有空逛街。

現在踏入「元宇宙 」年代，逛街完全過時，兩個女兒寧願瀏覽互聯網購物，也不願走進實體商店，可以上網瀏覽10小時，卻不明白為何要步行10小時，從新界逛到九龍。

青春回憶湧現，原來我們的活動已經變成歷史。流年似水，我和表姊舉杯，相約以後老了，繼續一同逛街。