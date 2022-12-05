談慣性難免令人想起了牛頓。古典物理學講述牛頓力學的第一定律，就是慣性。慣性原理其實是伽利略發明的，牛頓加以總結。牛頓指出，一開始是靜止或以定速作直線運動的物體，如果不受到不平衡力的作用，便會保持原來的狀態。簡單來說，這叫做「靜者恒靜，動者恒動」。

如果不了解牛頓說什麼，可以用一個日常比喻來說明。我們平日搭車時，是跟著車子一起做等速運動，如果司機突然間煞車，我們的身體就會依照慣性，繼續向前，身體就很容易失去了平衡，跌向前面。

物理學的慣性如是，人的善惡習性，又何嘗不如是？

許多日常行為或者動作，例如斜眼看人、講粗話、搖頭擺腦、搬弄是非以至吸菸和酗酒，都是慢慢形成的，因為習以為常，成為了慣性，稱之為「習慣」。

古人說：「少成若天性，習慣成自然」，指的是小時候養成的習慣，就像人的天性一樣自然。

當然，習慣不見得都是不好，壞的習慣固然是缺點，即使是好的習慣，也要作出適度的調整，唯我所用，生活要時常改變慣性，才會多姿多采。

記得中學時曾讀過一篇範文《習慣說》，作者是清朝的劉蓉，他曾任山西巡撫，參與平定太平軍有功。劉蓉在該文說，他小時候在養晦堂西邊房間讀書，房裡有個直徑一尺的窪洞，每次踩上去，腳常因此而被絆倒，但日子久了，也就習慣。

有天他父親來到房間，看見窪洞便笑著說：「一室之不治，何以天下國家為﹖」便吩咐書僮把窪洞填平。後來劉蓉踩上那裡，總好像地面忽然間隆了起來，但日子久了，也就習慣。 劉蓉因此而悟到，習慣影響人真的很大，結論是君子之學，貴於慎始。