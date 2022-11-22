孔子重視學習，他的過人之處，應是他的為學態度，他是好學不倦，學而不厭，《論語》開宗明義便說：「學而時習之，不亦說（悅）乎。」，學習之於孔子，是一種人生快事。

孔子自述教和學的基本態度，見於《論語‧述而》，子曰：「默而識之，學而不厭，誨人不倦，何有於我哉？」另外，《論語‧陽貨》也記載孔子與子路對話，孔子教子路「六言六蔽」，強調「好學」的重要。孔子說：「好仁不好學，其蔽也愚；好知不好學，其蔽也蕩；好信不好學，其蔽也賊；好直不好學，其蔽也絞；好勇不好學，其蔽也亂；好剛不好學，其蔽也狂。」

好仁、好知、好信、好直、好勇與好剛，都是值得稱許的品行，可是，如果缺乏後天學習，這六種品行不依循中道而行，則各自容易產生相應的缺點。孔子為學的六大法寶，可用好學、樂學、博學、恆學、會學和用學來概括。

孔子學無常師，擇善而從，所謂「三人行，必有我師焉。」(《論語‧述而篇》)，所以他不僅向當時聲名顯赫的社會賢達虛心請教，若一旦遇到山林隱士，也一樣親臨請益，或派弟子執禮問訊，例如《論語‧微子篇》記載的楚人接輿、荷條丈人、長沮與桀溺等，孔子都不恥下問。

孔子具有「入太廟，每事問」(《論語‧八佾篇》)的精神，同時他又謙虛謹慎，並且對自己的評價低調。《論語‧子罕篇》記載孔子形容自己：「吾有知乎哉？無知也。有鄙夫問於我，空空如也，我叩其兩端而竭焉。」

翻譯為白話便是：「我是無所不知嗎？我實在無知啊！有個農夫求教於我，我什麼也答不出，只好從提出問題的來龍去脈弄個清楚。」