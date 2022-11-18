女性友人問：「妳說天下的媽媽應要戒絕對子女惡言，那爸爸呢？他們都無責任？」

我笑口回應：「那妳試著問自己，妳家裡平日發聲最多的，究竟是誰？」

女性友人撇嘴，卻沒有反駁，無聲回應了。

天曉得是否天生腦袋的差異，女人張嘴就是喜歡說話，也懂得說，所以會不自覺地濫用了這天賦的優勢。世上當然也有喜歡說話，又很會說話的爸爸，但以比例來說，家裡聲音最響亮的，還是以媽媽為多吧。

爸爸在家裡保持緘默，其實是明哲保身，當作是「時運高，看不到」就是了，反正「手心是肉，手背也是肉」，幫誰都會中伏呢。既然太太樂於做醜人，就誠心送她一程好了。所以，即使是子女跑來找他爸爸評個理，鵪鶉爸爸都會盡量置身事外：「你去問媽咪啦，不要問我。」

很有趣啊，這類爸爸不太差，但兒子大多數會有樣學樣，學爸爸做個大好人，但卻不太喜歡輕易表態，老是模稜兩可的，也絕不介意幫女性友人拿手袋呢。至於女兒則剛好相反，她們看不過媽媽霸道欺凌爸爸，會跟媽媽對著幹，性格會較為逞強，不容易妥協。

我曾經問一個二十來歲的年輕人：「你記不記得同爸爸一起，有什麼童年開心回憶？」他真的是使勁地想，想了半天也毫無頭緒：「真的想不起來，只記得我爸爸好忙。」

又有另一男生跟我說：「我爸爸好少講話，不過一開口就是粗話，講不到兩句拳頭就揮過來了。」

隱形爸爸或暴力爸爸，都是最失敗的爸爸呀！