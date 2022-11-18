我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

誰的爸爸最失敗？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

女性友人問：「妳說天下的媽媽應要戒絕對子女惡言，那爸爸呢？他們都無責任？」

我笑口回應：「那妳試著問自己，妳家裡平日發聲最多的，究竟是誰？」

女性友人撇嘴，卻沒有反駁，無聲回應了。

天曉得是否天生腦袋的差異，女人張嘴就是喜歡說話，也懂得說，所以會不自覺地濫用了這天賦的優勢。世上當然也有喜歡說話，又很會說話的爸爸，但以比例來說，家裡聲音最響亮的，還是以媽媽為多吧。

爸爸在家裡保持緘默，其實是明哲保身，當作是「時運高，看不到」就是了，反正「手心是肉，手背也是肉」，幫誰都會中伏呢。既然太太樂於做醜人，就誠心送她一程好了。所以，即使是子女跑來找他爸爸評個理，鵪鶉爸爸都會盡量置身事外：「你去問媽咪啦，不要問我。」

很有趣啊，這類爸爸不太差，但兒子大多數會有樣學樣，學爸爸做個大好人，但卻不太喜歡輕易表態，老是模稜兩可的，也絕不介意幫女性友人拿手袋呢。至於女兒則剛好相反，她們看不過媽媽霸道欺凌爸爸，會跟媽媽對著幹，性格會較為逞強，不容易妥協。

我曾經問一個二十來歲的年輕人：「你記不記得同爸爸一起，有什麼童年開心回憶？」他真的是使勁地想，想了半天也毫無頭緒：「真的想不起來，只記得我爸爸好忙。」

又有另一男生跟我說：「我爸爸好少講話，不過一開口就是粗話，講不到兩句拳頭就揮過來了。」

隱形爸爸或暴力爸爸，都是最失敗的爸爸呀！

上一則

安迪沃荷名作「白色災難」 紐約拍賣會賣出

下一則

節日聚餐的驚喜

延伸閱讀

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤
黑白集／叫賣芒果乾 尚未烏克蘭已經柬埔寨

黑白集／叫賣芒果乾 尚未烏克蘭已經柬埔寨
紐約客談／為何只能二選一 年輕世代吐心聲

紐約客談／為何只能二選一 年輕世代吐心聲
最幸福的女人

最幸福的女人

熱門新聞

美國中式速食龍頭熊貓快餐（Panda Express）在全球擁有將近2500家分店、5萬員工，創辦人程正昌（Andrew Cherng）來自台灣。（中央社）

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

2022-11-09 21:22

常在我心的民歌

2022-11-12 02:02
徐至宏∕圖

錢會說話（上）

2022-11-13 02:02

錢會說話（下）

2022-11-14 02:01

惆悵不已

2022-11-10 01:00

童言童語

2022-11-13 02:02

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
LA捷運如遊民之家髒亂暴力 現場直擊好似末日殭屍列車

LA捷運如遊民之家髒亂暴力 現場直擊好似末日殭屍列車