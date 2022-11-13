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心猿意馬

〈六合飛翔〉岑逸飛

成語「心猿意馬」，以猿猴跳躍形容「心」﹔以馬匹奔馳形容「意」。語本《周易･參同契．卷上．中篇》，漢．徐景休箋註：「久而調習，無有間斷，方是端的工夫。

否則心猿不定，意馬四馳，神氣散亂于外，欲望結丹，不亦難乎！」

《參同契》是一本將易理、「黃老」、「爐火」三者道理參合為一的煉丹修仙之作，這裡指出，如果心思如猿猴跳躍，像快

馬奔馳，而難以控制，就會讓神氣散亂，如此

一來，想要修心養性，是不可能的。

「心」不同「意」，儒家的《大學》講正心、誠意，「心」要正，「意」要誠。語出《禮記‧大學》：「欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知；致知在格物」，原是儒家提倡的一種修養方法。朱熹解釋「心」謂「身之靈明主宰便是心」，這是以心為本體。所以孟子論四端，有所謂惻隱之心，而不說惻隱之意。

王陽明的四句教﹕「無善無惡心之體。有善有惡意之動，知善知惡是良知，為善去惡是格物」，心體是無善無惡，無所謂正邪，所以「正心」不是糾邪為正，而是把心放在一個不偏不倚的位置，「正心」猶如「定心」，心要定、止、靜、安，「知止而後有定，定要後能靜，靜而後能安」，是與「正心」有關。猿猴最不安定，左跳右躍，是心不定也。

心是體，意是用。當心發揮作用，便是意。《大學》說先誠意而後正心，是從用見體。意動會聯繫凡夫的七情六欲，有善有惡也是無可避免，而以奔馬去形容意動，稱為「意馬」，也很貼切，因為馬匹若不勒緊韁繩加以約束，便會狂奔。

所以意念的一動之微，可大可小，正所謂「一念天堂，一念地獄」。

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