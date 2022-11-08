每天早上在中大校園散步，喜歡探索各建築物的天橋、電梯，尋找上山捷徑、柳暗花明之處，總會有一部電梯，讓上山路更易行；最近，從山腳走上山頂，又找到一條新捷徑。

這天約了美女W出發，兩人從地鐵站 D出口開始，步行至龐萬倫學生中心，坐電梯到頂，一出來，對面開幕的新建築物就是捷徑所在；這裡原址是兩棟有55年歷史的教職員宿舍，拆卸重建成兩棟相連的崇基學生發展綜合大樓。

低座的龔約翰學生中心，設有音樂室、活動室、學生公用空間等。坐電梯至頂樓，就是高座梁鳳儀樓，設有劇院、無敵山景瑜伽天地、教職員宿舍等，十分先進。

再走到對面的工程學院大樓，又有幾部電梯，乘搭至頂，橫過天橋，就是本部的百萬大道。越過百萬大道，步行去蒙民偉樓，再坐電梯到頂，就到了新亞書院，然後一直走到學思樓旁邊的天人合一，大約只需半小時，就可以欣賞無敵海景；全程輕鬆易行，幾乎全部以電梯代勞。

「現在不但上山方便，晚上散步也不怕了。」W笑說。中大是靈異傳說的盛產地，「一條辮」的故事大家耳熟能詳，現在旁邊興建了新大樓，四周燈火通明、四通八達，「一條辮路」不再幽暗，夜歸人晚上可以放心了。