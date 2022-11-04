我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

度人如撞鐘

〈六合飛翔〉岑逸飛

「度」不同「渡」，畢竟「度人」也要講「六度」波羅蜜。佛法的六度波羅蜜分別是：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。修行這六度，正好對治人性的慳貪、毁犯、瞋恚、懈怠、散亂及愚痴。而這「六度」是六種互相含攝的法門、法度，並不是「六渡」。

六度波羅蜜的般若，是六度的眼目，其他五度離開般若，如人有足而無目，很難到達彼岸。「般若」智慧，不同一般所說的聰明智慧，是如實知見一切事物本性的真智妙慧。修習般若，能證悟真理。而勤修六度，生命將顯得更有意義，多姿多采。

不過「度人」不易。唐代禪宗北宗元圭禪師的警語是佛有三不能，無緣不度，定業不轉，眾生不盡。已故淨空法師也常說，佛度有緣人，不度無緣之人，所以先要與眾生結緣，如不結緣如何去度人？

在佛陀時代，佛陀故鄉有位老嫗，就沒有佛緣。經典記載：有一次佛陀與弟子行進間，在路上遇到一老嫗，枯索落寞，神情寡歡、悲涼，弟子阿難就請佛陀去度化她，佛陀告訴弟子，她是沒辦法度的。

因為結緣是一個互動過程，要看對方反應，對方一無興趣，怎樣攀緣也無濟於事。像上述老嫗看到佛陀，不僅不生歡喜心，反刻意迴避；即使能結緣，也有大緣與小緣，可見除了無緣不度，更有大緣大度，小緣小度。

佛是應機說法，孔子因材施教，同屬互動教學法，說得最具體的，應是《禮記學記》的「撞鐘說」：「善待問者，如撞鐘，叩之以小者則小鳴，叩之以大者則大鳴，待其從容，然後盡其聲」，可見度人如撞鐘，雖是有緣，還要看根器的大小和緣分的深淺。

上一則

環保抗議人士攻擊名畫 荷蘭法院判2個月徒刑

下一則

我的工作夥伴們

延伸閱讀

蓮生活佛新書法王大神變菩薩於空性中的無邊救度

蓮生活佛新書法王大神變菩薩於空性中的無邊救度
被消失1年…趙薇突更新IG 網驚：要回歸了？

被消失1年…趙薇突更新IG 網驚：要回歸了？
萬人元宇宙大會 佛光會30年展現智慧

萬人元宇宙大會 佛光會30年展現智慧
「止」的哲學

「止」的哲學

熱門新聞

香港故宮最近展出一批來自北京故宮的文物，其中的「乾隆帝行書述悲賦」，是乾隆帝在妻子富察皇后去世滿100天之時，寄託哀思的詩作。(圖：香港故宮提供)

是真愛？乾隆給富察皇后的百日情書曝光 字字深情

2022-10-27 20:53

分家產的智慧

2022-10-30 02:02
國際級舞蹈家許芳宜分享過往求學趣事。圖／三乘影像事務所提供

被譽「瑪莎葛蘭姆傳人」 許芳宜在紐約吃麵潸然淚下

2022-10-27 11:57
洛杉磯加州大學（UCLA）教授史嘉柏（David Schaberg）難忘40年前到台灣學中文，感激台灣人對他的溫暖，鼓勵學生到台灣交流。（中央社）

美國教授研究左傳成名 難忘40年前留學台灣

2022-10-30 16:06
以烹飪回憶錄《美味關係》而廣為人知的美國美食部落客鮑威爾日前過世、享年49歲。她的書啟發了梅莉．史翠普跟艾美．亞當斯主演的2009年電影「美味關係」。（美聯社）

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

2022-11-01 23:58
策展人梅耶-布瑟28日跟荷蘭抽象藝術家蒙德里安作品「紐約市1號」合影。據她說明，此作品過去75年一直是倒掛展示，但要是現在把作品正掛，就有可能會解體。（路透）

藝術品「掛反了」超過75年 專家說明為什麼無法擺正

2022-10-29 02:04

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失