「度」不同「渡」，畢竟「度人」也要講「六度」波羅蜜。佛法的六度波羅蜜分別是：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。修行這六度，正好對治人性的慳貪、毁犯、瞋恚、懈怠、散亂及愚痴。而這「六度」是六種互相含攝的法門、法度，並不是「六渡」。

六度波羅蜜的般若，是六度的眼目，其他五度離開般若，如人有足而無目，很難到達彼岸。「般若」智慧，不同一般所說的聰明智慧，是如實知見一切事物本性的真智妙慧。修習般若，能證悟真理。而勤修六度，生命將顯得更有意義，多姿多采。

不過「度人」不易。唐代禪宗北宗元圭禪師的警語是佛有三不能，無緣不度，定業不轉，眾生不盡。已故淨空法師也常說，佛度有緣人，不度無緣之人，所以先要與眾生結緣，如不結緣如何去度人？

在佛陀時代，佛陀故鄉有位老嫗，就沒有佛緣。經典記載：有一次佛陀與弟子行進間，在路上遇到一老嫗，枯索落寞，神情寡歡、悲涼，弟子阿難就請佛陀去度化她，佛陀告訴弟子，她是沒辦法度的。

因為結緣是一個互動過程，要看對方反應，對方一無興趣，怎樣攀緣也無濟於事。像上述老嫗看到佛陀，不僅不生歡喜心，反刻意迴避；即使能結緣，也有大緣與小緣，可見除了無緣不度，更有大緣大度，小緣小度。

佛是應機說法，孔子因材施教，同屬互動教學法，說得最具體的，應是《禮記學記》的「撞鐘說」：「善待問者，如撞鐘，叩之以小者則小鳴，叩之以大者則大鳴，待其從容，然後盡其聲」，可見度人如撞鐘，雖是有緣，還要看根器的大小和緣分的深淺。