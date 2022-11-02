「心虛」不同「虛心」，最早講「虛心」的也許是老子。道家除了講心虛也講虛心，老子說：「虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。」同樣是「虛」，心虛的「虛」是形容詞，虛心的「虛」是動詞。

老子說「虛其心」，是清空詭詐的心機，沒有投機取巧的想法，思想會變得單純，沒有爭逐之心、貪得之念，這是老子的修行之法。

也就是說，要想使人們的心靈變得純潔，性格變得淳樸，必須要滌除人們心中過多的雜念，去除貪、嗔、痴，只有思想純淨了，心境方能淡泊寧靜。但很多人初讀這段話，以為老子在推行愚民政策，這實在是對老子思想的一大誤解。

至於今日所講的虛心，強調謙卑，也許來自《聖經》的中譯。《馬太福音》第五到七章，記載耶穌在山上所講的《山邊寶訓》或《登山寶訓》，是耶穌在傳道開始時就傳達了這信息，也是耶穌在《新約》中有記載最長的講道。第一段就是家喻戶曉的「八福」，而八福的第一福，就是「虛心的人有福了，因為天國是他們的」。

不過基督教講原罪，基督教的「虛心」，不是老子的心靈簡單；而是心靈貧窮，指人們認識到自己的罪惡、軟弱和敗壞，是個無力自拔的罪人，存著貧窮的心靈來到耶穌面前尋求赦免。

其實不管「心虛」抑或「虛心」，都是歧義頗多，易生混淆。說「虛心」不若說「虛懷若谷」，指心胸寬廣如山谷能容納萬物，此語也是出自《老子》：「敦兮其若樸，曠兮其若谷。」形容純樸得好像未經雕琢，曠達得好像高山空谷。人要有山谷般的胸懷，大海那般的氣度，就會成為思想境界高尚、知識廣博的人。海納百川道行，才最值得尊崇。