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「一條毛」事件

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「某某明星光顧過這家餐廳呢！」相信任何食肆都會非常歡迎名人的光臨，因為可收到最佳的宣傳效果，而且是免費的。

但近日，紐約有餐廳竟然公開宣布不會再招呼某藝人，一時間成為城中熱話，究竟是誰那麼不受歡迎？

真的有點兒意外，那個不受歡迎人物，竟然是形象親切友善的著名英國諧星柯登（James Corden），那麼柯登跟這家頗有名氣的法國餐廳又有什麼糾葛？

原來早於今年6月，柯登在紐約熱門餐廳「巴爾薩澤」（Balthazar）用膳時，投訴在主菜上發現了一條毛髮，當時他要求餐廳給予他們飲品全免，以作賠償，事件終告平息。

但後來柯登又再度光顧該店，並帶同了妻子，這次他投訴妻子點的那份蛋黃歐姆蛋竟然發現混雜了蛋白，餐廳廚房連忙安排為他的太太重做一份，再度送上桌時，卻又不小心將沙拉變成了薯條，柯登旋即大動肝火，當眾高聲叫罵：「你又搞錯啦！又搞錯呀！是不是要我自己進廚房煮呀？」

事後，餐廳老闆認為柯登態度太惡劣了，決定日後不再歡迎他。聽說柯登私下急忙向他道歉，以解公關災難，餐廳老闆欣然接受，隨即取消了先前的宣告。

這件事的贏家，明顯是餐廳Balthazar吧，瞬間增加了搜尋次數，就連我也好奇細閱了他們的餐單內容。

至於柯登的形象就被扣分了，看慣了他的《車上卡拉OK》（Carpool Karaoke），跟每位巨星在車上閒聊唱歌，多麼幽默可愛啊，跟那個在餐廳大發脾氣的大叔簡直判若兩人。

其實在食物裡發現一條毛髮，已夠惡心了，根本就不值得再度光顧。

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