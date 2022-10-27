帶著小狗在優美的街道悠閒散步，是我每天最寫意的時刻。

我的小狗是親善大使，任何路人無論是大人或小孩，誰要求摸摸牠，牠都是來者不拒，會不停搖尾，可愛得很。

當遇上跟牠體形相若的小狗時，牠更樂翻了，會興奮地趨前跟對方打個狗招呼。若對方主人不反對的話，我們都會停下來，讓小狗互嗅一番，又或追逐玩耍一會兒。

那天回家途中，當拐進附近街道時，我的小狗突然一反親善常態，對著前方像發狂似的吠個不停。

幹嘛？噢！不遠處乍現一張似曾相識的鐵青臉孔，那個男人拖著的橙色大狗，不就是去年曾襲擊小狗的惡犬？

我感到全身的血液瞬間像凝固住了，儘管雙腳發軟，本能地抱起小狗掉頭狂奔。懷裡的小狗卻仍不停地吠，還發出「胡！胡！」的聲音，讓我清楚感受「仇人相見、分外眼紅」是怎麼一回事呢！

去年，當行經那街道時，屋門有頭沒有繫繩的橙色大狗突然衝過來，使勁咬著我的小狗頸部不放，我拚命保護牠時，自己像滾地葫蘆倒在地上。

最後，幸好我給小狗穿的毛衣救了牠一命，我的手倒淌了一點血。

從那天開始，我再也沒走近那間屋子了，老遠看見心也會怦怦跳；我不清楚這陰影會何時才會消散，但讓我萬萬料不到的是，原來小狗跟我一樣，被那惡狗襲擊的恐怖經歷，仍然清晰刻在牠的記憶裡呢！