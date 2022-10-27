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慎始敬終

〈六合飛翔〉岑逸飛

萬事起頭難，好事更是開頭難， 所以要「慎始」。俗語說，好的開始是成功的一半，那麼壞的開始，即使不是失敗的一半，也往往事倍功半。經驗告訴我們，凡事開壞了頭，往後的路只會更難走，寧願從頭來過，或者是另起爐灶。

其實除了「慎始」，還有「敬終」。什麼是「敬終」﹖敬終就是敬慎地對待事情的結果，不管事情的結果是在意料之內或是意料之外。好的結果要學習，精益求精﹔壞的結果更要多作反省，吸取教訓。

「慎始敬終」的道理，在《易經》的大畜卦，有很好的發揮。畜字原指將所得獵物繫在田間畜養。畜也是蓄的本字，引申為積聚、儲蓄。小畜為儲蓄很小，基礎不穩；大畜則是儲蓄很大，基礎穩固，可以做些大事。

大畜卦與小畜卦在名稱上雖屬一對，但兩者在結構上沒什麼關聯。

小畜卦是第九卦，以小畜大，蓄養待發，雖說有上進心，畢竟沒有「慎」和「敬」的意味。

倒是第二十六卦的大畜卦，那是以大畜小，「大畜」是大有積蓄，有異於「大有卦」的擁有大量資源，而是作好了充分準備，這樣的「慎始敬終」，等於是居安思危了。

大畜卦的卦辭說﹕「大畜，利貞，不家食，吉，利涉大川」，整個過程重視「貞」，因為慎始就不可以冒進，待一切穩定下來，先要蓄積能量，且不斷地蓄積和累積能量；當然不只是適合待在家裡吃飯，更要養育家外有才幹的賢人，所謂「不家食，吉」，有如佛家大乘精神的利他主義，具有遠大的目光，濟世之力足可渡過大川。

第二十六卦的大畜卦，緊接而來的是第二十七卦的頤卦，便是不慎始不敬終的後果，此卦有三爻為凶，很有示警的意味。

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