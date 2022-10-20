這天，媽媽在大數女兒的不是，牢騷不絕於耳，以為我會安慰她嘛，卻被我嗆上一句：「妳呀，就是這麼偏心，換上對妳態度差劣的媳婦，妳怎麼會這麼容忍？」

「是呀！」料不到她會老實承認：「如果媳婦敢這樣對待我，我早早就離開不回頭 了！」

兩母女是沒隔夜仇的，不論吵得如何

激烈，媽媽還是會回頭去看女兒的。

不過，此刻媽媽仍氣上心頭。

「我見她那個舊工人走了，新的又還沒來上班，才主動去幫一下她囉，誰知道會這麼受氣！」

事情是這樣的，當媽媽拿著大包、小包，甫走進屋裡，女兒便手執大號消毒液對準她狂噴，當她是有毒病菌，又不准她抱孫兒，除非她先做快篩！

媽媽忙於給女兒煲湯、蒸魚、炒菜嘛，女兒卻老是 臭臉又或出言責罵：「怎麼搞到廚房這麼亂！」、「我講過好多次，牛油不是放這一格！」、「我在餵奶，妳別在這個時候進來摺衣服可以嗎？」

媽媽愈講愈氣，臉也垮下來了：「她竟然在女婿面前罵我，說我改變主意搞亂她的計畫。」

我輕拍媽媽的肩膊，提醒她女兒是典型的處女座，她有嚴重潔癖，不喜歡家居一團糟東西亂放，更最最不喜歡原先的計畫被打砸的，媽媽該體諒和母女應當試磨合呀！

誰知媽媽怪叫：「妳又怎知道我是什麼星座？我獅子座最愛就是面子呀，在女婿面前罵我，我怎麼有面子啊？」