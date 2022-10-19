萬聖節 臨近，前年萬聖節那晚，兒子當機立斷，緊急駕車到超市購買糖果，接待上門討要糖果小鬼人的趣事又浮現腦際。

說來慚愧，旅美後，因居住地域偏遠，節日氣氛相應平淡，加之華人 心中固有的家鄉節日理念，一時還未能將西方的萬聖節視為盛大節日，不僅節日前沒有刻意營造和烘托氣氛，而且也未曾準備接待上門討要糖果的小鬼人。

2020年初秋時節，兒子、兒媳在洛城天普華人區域購買新住房不久，迎來的第一個西方節日便是萬聖節。此時，新冠肺炎病毒還在橫行霸道、四處蔓延，但喬遷新居的歡欣愉悅，仍讓全家人提前做起了迎接節日的準備，把先前和新購買的鬼怪飾品，連同小孫子繪畫製作的各種紙板飾物，分別掛在屋外大門旁、柵欄上和樹枝下，並將細棉紗當做蜘蛛網纏繞其間。與此同時，將購買的兩顆南瓜製成小眼睛、小鼻子、大嘴巴的南瓜燈，分別擺放在前門後院台階上，夜幕降臨時，點亮中間的小蠟燭，讓小庭院第一次有了濃郁的鬼節氣氛。

藉著裝飾的節日氛圍，兒子、兒媳在萬聖節當晚，請東北老鄉及好友劉湃一家人到家裡共慶節日。沒想到，正當大家歡聚一桌舉杯暢飲、暢敘友情之際，門鈴響了，兒子連忙去開門，之後迅速返身詢問：「咱家有糖果嗎？有兩個西裔小姑娘來討要糖果了。」得知家中沒有備用糖果時，劉湃當即把他女兒的兩包糖果奉獻出來。

兒子把糖果贈給西裔小姑娘，之後返回室內提醒大家：「我家原房主是西裔夫婦，每年都熱情接待造訪的小鬼人，這樣一會兒肯定還有小鬼人上門討要，我現在到超市購買一些。」旅居美國十年的劉湃當即擺手，道出經驗之談：「不用，把你家院內的電燈都關了，小鬼們就知道你家沒有糖果了，就不會上門討要了。」兒子當即搖頭擺手：「那不好，那不好，咱家剛搬來，過第一個節日就漆黑一片，不吉利。

還有小鬼人上門討要糖果，不光證明我們這家新住戶家境殷實、人丁興旺，而且透過接待小鬼，說不準會給我家們帶來吉祥好運呢。」說完，兒子穿上外衣，駕車奔往超市，幾分鐘後買回兩袋上等糖果，倒進一個紅色塑料盆內，擺放在門前燈光明亮的台階上。

眾人重新回到餐桌上，繼續暢飲美酒慶賀節日敘說鄉情。這時，門鈴再度響起，又一位穿戴豔麗奇特的西裔小女孩前來索要糖果，跟著又有兩個亞裔 兒童先後蒞臨，兒子滿臉微笑依次將糖果塞入他們手中，他們快樂離去時，均留下了響亮歡快的感謝話語。

那年萬聖節晚間，共有八名裝扮成小鬼的少年兒童，敲響我家房門索要糖果。這是我家喬遷新居刻意裝飾烘托節日氣氛之後，第一次接待不給糖就搗亂的小鬼人，從中既體驗到了西方節日的樂趣，也助興我們一家人，快樂地度過一個不尋常的萬聖節之夜。