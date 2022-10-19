我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

首次接待小鬼人

〈心有所感〉柯華

萬聖節臨近，前年萬聖節那晚，兒子當機立斷，緊急駕車到超市購買糖果，接待上門討要糖果小鬼人的趣事又浮現腦際。

說來慚愧，旅美後，因居住地域偏遠，節日氣氛相應平淡，加之華人心中固有的家鄉節日理念，一時還未能將西方的萬聖節視為盛大節日，不僅節日前沒有刻意營造和烘托氣氛，而且也未曾準備接待上門討要糖果的小鬼人。

2020年初秋時節，兒子、兒媳在洛城天普華人區域購買新住房不久，迎來的第一個西方節日便是萬聖節。此時，新冠肺炎病毒還在橫行霸道、四處蔓延，但喬遷新居的歡欣愉悅，仍讓全家人提前做起了迎接節日的準備，把先前和新購買的鬼怪飾品，連同小孫子繪畫製作的各種紙板飾物，分別掛在屋外大門旁、柵欄上和樹枝下，並將細棉紗當做蜘蛛網纏繞其間。與此同時，將購買的兩顆南瓜製成小眼睛、小鼻子、大嘴巴的南瓜燈，分別擺放在前門後院台階上，夜幕降臨時，點亮中間的小蠟燭，讓小庭院第一次有了濃郁的鬼節氣氛。

藉著裝飾的節日氛圍，兒子、兒媳在萬聖節當晚，請東北老鄉及好友劉湃一家人到家裡共慶節日。沒想到，正當大家歡聚一桌舉杯暢飲、暢敘友情之際，門鈴響了，兒子連忙去開門，之後迅速返身詢問：「咱家有糖果嗎？有兩個西裔小姑娘來討要糖果了。」得知家中沒有備用糖果時，劉湃當即把他女兒的兩包糖果奉獻出來。

兒子把糖果贈給西裔小姑娘，之後返回室內提醒大家：「我家原房主是西裔夫婦，每年都熱情接待造訪的小鬼人，這樣一會兒肯定還有小鬼人上門討要，我現在到超市購買一些。」旅居美國十年的劉湃當即擺手，道出經驗之談：「不用，把你家院內的電燈都關了，小鬼們就知道你家沒有糖果了，就不會上門討要了。」兒子當即搖頭擺手：「那不好，那不好，咱家剛搬來，過第一個節日就漆黑一片，不吉利。

還有小鬼人上門討要糖果，不光證明我們這家新住戶家境殷實、人丁興旺，而且透過接待小鬼，說不準會給我家們帶來吉祥好運呢。」說完，兒子穿上外衣，駕車奔往超市，幾分鐘後買回兩袋上等糖果，倒進一個紅色塑料盆內，擺放在門前燈光明亮的台階上。

眾人重新回到餐桌上，繼續暢飲美酒慶賀節日敘說鄉情。這時，門鈴再度響起，又一位穿戴豔麗奇特的西裔小女孩前來索要糖果，跟著又有兩個亞裔兒童先後蒞臨，兒子滿臉微笑依次將糖果塞入他們手中，他們快樂離去時，均留下了響亮歡快的感謝話語。

那年萬聖節晚間，共有八名裝扮成小鬼的少年兒童，敲響我家房門索要糖果。這是我家喬遷新居刻意裝飾烘托節日氣氛之後，第一次接待不給糖就搗亂的小鬼人，從中既體驗到了西方節日的樂趣，也助興我們一家人，快樂地度過一個不尋常的萬聖節之夜。

萬聖節 華人 亞裔

上一則

勾勒孤寂裡的豁然 江賢二要畫到生命的最後一刻

下一則

金斗盎

延伸閱讀

毒品變糖果 洛麗峰會示警

毒品變糖果 洛麗峰會示警
萬聖節噩夢 積木糖果藏毒品

萬聖節噩夢 積木糖果藏毒品
迎接萬聖節 麥當勞糖果桶擬復出、漢堡王傳推「鬼椒華堡」

迎接萬聖節 麥當勞糖果桶擬復出、漢堡王傳推「鬼椒華堡」
沙加緬度喬利公園 續辦萬聖節Trunk or Treat活動

沙加緬度喬利公園 續辦萬聖節Trunk or Treat活動

熱門新聞

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24
鹹豆漿上放入油條更加美味。（王穎禾．圖片提供）

幸福的味道

2022-10-12 02:01

百元理髮

2022-10-12 02:02

破洞牛仔褲

2022-10-16 02:02

自己的房間

2022-10-13 02:01

意外的三代同堂

2022-10-17 02:00

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上

中共20大常委新名單 3人60後 67歲王滬寧下 62歲陳敏爾上
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光