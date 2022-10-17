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獨行月球

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

去戲院看了一部冷門電影《獨行月球》，度過了有笑有淚的兩個小時。故事改編自南韓同名漫畫，講述人類為抵禦小行星的撞擊，拯救地球而部署的「月盾計畫」，因隕石提前來襲而失敗後，所有工作人員全面緊急撤離，卻留下一個維修工及一隻袋鼠，成為了「宇宙最後的人類」。

他們由互相敵視到相親相愛，看似無聊橋段卻笑中有淚，他們在月球上的生活點滴和掙扎求存過程，成為推動人類生存的正能量。

很喜歡電影男主角獨孤月，他其貌不揚，人如其名，獨來獨往，不善表達自己。女主角是月盾計畫指揮官馬藍星，機智冷靜。他們在電梯擦身而過，男的一見鍾情，即使擁有飛行動力工程師的學歷，在面試時不獲重用，甘心降格為維修工人，只求與心中女神近距離接觸。

男主角在履歷上填寫自己的強項是中間人，不求名利、不求光芒，只求平平凡凡度過一生。當站在月球和隕石之間，他這個中間人選擇了犧牲自己，由一個只為追逐愛情的凡人，最後變成拯救人類的熱血英雄。他體現了「個人一小步，人類一大步」的經典金句。

雖然只是科幻故事，但電影中滲透著愛情、友情、親情和家國情，還穿插我們熟悉的金曲，包括為《Country Road Take Me Home》配上中文歌詞的《回家之路》。適逢中國宣布首次在港澳地區選拔「載荷專家」，香港人有機會成為太空人，此時此刻觀賞這套電影，別有意義。

電影 太空人 香港

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