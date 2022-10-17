究竟十字架的縱橫比例怎樣才算標準？希臘東正教所用的十字架是縱橫長度一樣，形成了一個正方形。拉丁十字架是最常見的，直的比橫的長，直的象徵上帝的國度，橫的象徵人間，橫直相交代表了天人合一。天主教有些神學家認為十字架的交叉點應是黃金分割點，其數值是1比1.618。這個數值是大自然眾多事物的比例，也與《易經》相關。

十字架是基督教的精華，其力量可參考一首聖詩《瞻仰聖架》(When I Survey the Wondrous Cross)，詩曰：「基督寶架我所誇耀，巍然永立宇宙間，一切聖跡光輝普照，莊嚴燦爛億萬年。」

當年印度 聖雄甘地絕食，曾要求前來探望他的宣教牧師唱出此詩。甘地雖不是基督徒，卻可說是個十字架的知音，但也由此可見十字架信仰，給人們帶來無窮的力量，堅持十字架信仰，就永不退縮。

基督在十字架上兩臂張開，正表明迎接人類投入其慈愛懷抱，而彼此交融合一。只有在基督的愛裡，人類才有真正結連的可能。十字架的四端，正代表著聖保羅所說基督之愛的「長闊高深」。十字架的二木交叉，是上帝公義與愛的交叉點，既彰顯上帝之愛，又維護其公義之尊嚴，救恩賴以成全。

想起了《易經》太極圖暗藏黃金數，其圖形也是個動態符號。但十字架是靜止的，要它發揮力量，便要將它旋轉如風車，十字架右旋會形成佛教的吉祥符號，武則天將其讀音確定為「萬」，其梵文意思是「吉祥海雲」；將十字架左旋，藏傳佛教用來消災驅鬼，馬雅人、印第安人、日耳曼人用它來代表雷神索爾。希特勒的納粹 符號雖也是左旋，卻是向右傾斜了45度，其中玄機，則要另文探討了。