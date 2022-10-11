范倫鐵諾（Valentino）是世界級的時裝設計師，他的設計深受明星、名媛、貴婦人的追捧。伊莉莎白‧泰勒（Elizabeth Rosemond Taylor）是第一個穿他設計的好萊塢 （Hollywood）明星，當時她在義大利 拍攝「埃及豔后」(Cleopatra)。

范倫鐵諾從小就對服裝有興趣，在義大利和法國的高級時裝學院進修過，也在當時法國名牌設計師手下工作過；1959年，他回到義大利開始自己的工作坊。

看過一輯有關他的影片，看到他一絲不苟的為了四份一吋而修改、為了顏色差一點而重新染色、為了縫線與衣料有差別，重新再縫一次。

他的時裝帶著淑女的高貴，保守中帶點性感，他愛用大紅，愛用蕾絲，每一季的時裝一定有紅色，「一定有蕾絲，已經成為他的招牌」。

近年，所有名牌時裝公司都有年輕的設計師、年輕的藝術總監，相信是唯恐品牌老化，吸引不了年輕人，范倫鐵諾也不列外。

剛剛發布的新時裝，把人看得目瞪口呆。假如說還有一點范倫鐵諾的影子，就是幾套大紅色的設計，還有經典的黑色晚裝，其他的新潮有餘，離一貫的高貴氣質差得很遠；也許會吸引一些新顧客，也可能失去本來的忠實粉絲。