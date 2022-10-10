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美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

迎接今年世足

〈心有所感〉鄭子

今年11月國際足協世界杯在卡達舉行，中東諸國油錢大把，室內運動場有冷氣，沙漠乾旱之地鋪上青綠草皮，勢必引發一場足球運動的狂熱。

香港傳統熱愛足球運動，幾十年來早已職業化，現今有許多外籍好手加盟，港府建體育學院設隊訓練，雖然只能在亞洲爭名次，足球仍然是市民熱中的體育運動。

在美國，傳統的體育活動是橄欖球（稱美式足球）、棒球和冰球，幾乎席捲全國，球迷瘋狂投入，加上賭盤彩池金額巨大，最後總決賽常將球迷情緒狂飆到頂峰。

英式足球（美稱之為Soccer）過往只有少部分人參與，人們普遍覺得賽情較為沉悶、入球數有限、高潮欠缺，因此未能帶來龐大商機。為開拓英式足球，八○年代曾引入退休巴西球王比利和英國球星貝克漢參加比賽，紐約還舉辦過世界杯，但始終未能推廣。

新世紀開始，墨西哥及南美拉丁移民湧入美國，他們熱愛足球，積極參與足球運動。由於技術提高，踢的是全能足球，球員既有細膩扭盤過人技術，有體能又有速度，射門意識強，頭頂腳踢令人有意外的驚喜。洛杉磯的銀河隊踢出了名氣，廣告商、富豪紛紛投資組隊參賽，足壇呈現一派商機。此時美國女足取得世界錦標賽冠軍，男足也晉入世界杯爭決賽，大大剌激美國足壇的發展。

說到中國的足球，五○年代已有不俗成績，能與蘇聯和東歐球隊一較高低，中鋒有年維泗領軍，門將有中國長城之稱的張俊秀。現今雖然習大人鍾情足球，投其所好者也想撐起足球大業，無奈體制所限，富豪投資組隊，買入球星，聘請著名教練，派兒童遠赴巴西學藝，幾經努力均成效欠佳，不成氣候，男足出賽屢敗於弱隊，連亞洲也衝不出去。

尚幸女足爭氣，在條件資源不足之下，努力訓練，打出世界強隊水準，名列前茅，稍令民眾心慰。寄望中國男足痛定思痛，推出如姚明般領軍人物，建立忠心團結的團隊，創出男足的一片天。

足球 世界盃 投資

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