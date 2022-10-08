只要有舞台 就有希望

公司在上星期舉辦「愛跳舞」比賽總決賽，每隊參賽隊伍隨音樂節奏起舞，動作齊整、有默契，活潑多姿的舞蹈中還帶出環保、傳電和愛心信息。在熱情旋律配合下，觀眾被他們的熱誠、精采舞姿和澎湃活力帶動，全場氣氛熱鬧亢奮，掌聲不斷，為大家帶來充滿動感開心的星期日下午，也為中電「愛跳舞」活動畫上圓滿句號。

能夠在舞台上表演，是所有參賽者的希望。雖然參賽不一定會贏，但對於喜愛跳舞的人，努力練習，除了是興趣，還希望有機會參與公開表演，與一眾舞林高手比拚舞技，得到觀眾的欣賞和掌聲，享受舞台上的感覺。

音樂和舞蹈沒有地域疆界，也沒有語言限制。其實每一個喜歡跳舞唱歌的人都需要一個舞台，更好的藝術細胞都要有舞台才能發出光芒。年輕人有機會發揮創意和力量、聚在一起和參賽，是成長過程中最大的動力；而他們散發出來的魅力、感染力強大，是一份推動社會持續發展的正能量。

香港 一向是中外文化薈萃的地方，營造自己獨有的文化之餘，是一個充滿活力的多元文化城市。無論是政府、商界或社區組織，可以投放資源，建立不同平台讓年輕人發揮潛能，令他們感到獲得感和存在感，為香港發光發熱。

我自己能和專業排舞師黃祖耀先生、《狂舞派》女演員Lydia同台做評審，對我來說也是個難得機會，我也十分享受這個比賽項目。