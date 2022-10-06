香港 素有美食 天堂之譽，但最近接連失去多家老字號，令人惋惜。

6月間，已停業兩年的珍寶海鮮舫，被拖去「祕密目的地」途中沉沒；7月尾，已為街坊服務了45年的灣仔快樂餅店，關門大吉；8月初，超過百年歷史的經典茶樓蓮香樓，突告結業。

這三間老字號，分別代表不同規模、不同格調、不同客源和品味的香港食史：珍寶海鮮坊，是遠近馳名的國際性高級食府，是遊客和商賈喜到的名店；蓮香樓，是香港碩果僅存的傳統廣式茶樓，是懷舊港人少有的好去處；而快樂餅店，雖然只是一家小作坊，卻與鄰里親切貼近，看她最後營業那幾天，店外大排長龍，便知多麼受坊眾喜愛。

但其實，先後消失的著名食肆何止千百家，如供李小龍電影「死亡遊戲」拍外景的南北樓、屢成懷舊油畫主體的龍門大酒樓、70年前便以童子雞聞名的美利堅京菜館、近100年來不知饗盡多少饕餮的蛇王二等…都已成歷史。到了9月，又有「大排檔王」北角東寶小館、「發哥」常幫襯的豪華餅店列入結業名單。

我在灣仔長大，許多童年吃過的美食記憶猶新。如大道東肥仔記的豉油雞和燒豬脷，是我家常吃的佳餚。尤其是修頓球場一帶，好吃的東西數之不盡，如馬來西亞餐廳的沙爹串燒、上海小食店的生煎包、雙喜茶樓的蜜汁雞脾、英京酒家的喜筵與點心等…但都消失了。

香港是個日新月異的大都會 ，要一家飲食店堅守數十載，談何容易！要經得起時間考驗，必須有幾道令人稱道的「招牌菜」，拉得住一定數量的常客。我較熟識的，有我舅父曾當過大廚的波士頓餐廳，黑椒鐵板牛扒和門外的招牌皆成經典；山頂餐廳的海南雞飯與綠咖哩雞，我家的女孩最愛吃；素有富豪飯堂之稱的褔臨門，紅燒翅和手撕乳豬最出名；至於陸羽茶室的香茗、鏞記的燒鵝、太平館的瑞士雞翼、沙田龍華的乳鴿等，都各有巧妙。

過去數十年，香港飲食界充分發揮了中西合壁、新舊雲集、南北紛陳的優勢，因而生意興隆，並贏來美食天堂的榮耀，令我們這些吃慣漢堡包的「海歸」，深深體會到香港人多麼有口福。連我兩個到外國讀書的女兒和她們的朋友，都知道香港的東西最好吃，每次假期回來必定列出一大串美食名單，要盡可能在離港前遍嘗。

當中有平價的有貴的、有地道的和來路的、以及傳統的與創新的，很多已經消失了，立刻可以找到新的替補。如灣仔華星冰室的餐蛋麵、灣仔道的媽咪雞蛋仔、銅鑼好幸運星咖啡室的蛋撻、SoHo FINI的披薩、千兩的壽士、翡翠拉麵店的擔擔麵、大快活的西多、Mo Bros的牛仔焗烤千層茄子、蘭桂坊Bombay Dreams的印度牛油雞、燈籠街的Kaya韓國燒烤等等。

而我，就較喜歡傳統的中國味，如金鐘夏宮的荔茸香酥鴨、中環鏞記的清湯腩、羅富記的皮蛋豬肚粥、麥奀記的牛根雲吞麵、金鐘夜上海的片皮鴨、時代廣場利苑的脆皮雞等，也是多不勝數。

我們珍惜倖存的傳奇經典，也能接受現實，知道在新冠肺炎的蹂躪下，大多數食肆面臨困境，再出名的老店都可能隨時收爐熄火；同時更有信心，待「疫」過天晴，新的、更出色的美食店會陸續到來，並將成為明日的經典。