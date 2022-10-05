香港 有很多值得逛的好書店 ，很多老闆本身也是愛書、懂書之人；書店不但賣書，還經常舉辦雅集，這些書店五彩斑斕，組成了香港一道亮麗的文化風景。

上世紀八十年代中期，我從湖南來香港看望二姊，第一次走進旺角的一家書店，進門便看到一個大書架，專門擺放關於內地政治與敏感人物的書籍，光看驚世駭俗的書名，就嚇得我目瞪口呆。言論自由的震懾力，第一次這麼直觀地衝擊著我，讓我驚慌失措。儘管明知看這些「反動的禁書」輕則批評教育反省寫檢查，重者有牢獄之災，但我仍然有強烈的衝動要看書。如是，我像小偷一樣左右環視一下，未見到有熟人和警察，才敢從書架上快速拿一本書，躲在牆角裡翻看…每每想起這段往事，都會自嘲自己是井底之蛙。

此後，我只要來香港，就會去逛不同的書店。我從深圳羅湖橋搭港鐵到旺角站下車，出口就是西洋菜街，走進人流如鯽的鬧市中，穿梭不同的書店，內心激動地捧著一本本心儀已久的書快速翻看，連指縫間都瀰漫著書香，讓我在書海裡遨遊而樂不思蜀。而從旺角搭地鐵 過海底隧道，從灣仔站出來，走到軒尼詩道，便能看到城邦書店；我踱步走進銅鑼灣的時代廣場，坐直梯到9層，便來到了人氣旺盛的葉一堂書店。

香港比較著名的書店大部分集中在銅鑼灣、灣仔、旺角、中環這些鬧市區，在這方圓數百米的高樓林立的深處，隱藏著不少的書店，抬頭就會看到在鋪天蓋地的招牌下，學津書店、樂文書店、國風堂等書店的招牌引人關注。我從窄小老舊的樓梯爬到田園書屋，讓我大跌眼鏡，這間聞名遐邇、曾經出版《太后與我》的書屋，竟然這麼小巧玲瓏。除了一條狹窄的人行通道，鋪天蓋地從地上到天花板全屋都是書。店裡擠滿了著裝體面的人，無一例外地都在無聲無息地選書看書。

香港演員杜汶澤曾經說過，中學時，他在田園書屋購買黃家駒的《再見理想》，那是他人生中第一盒卡帶，從那時起，他開始了他的星途。

今天在內地，要找一家開業二十年以上的民營書店十分罕見，就連財大氣粗的國營新華書店，都在出租場地維持生存；但在香港，這樣的歷久彌新的書店比比皆是，比如樂文書店在多年的打拚中，漸漸形成以台版書為主打的風格，在香港想要買台版書，首選便是去樂文。就連不少澳門的書店，也選擇從樂文進貨，書店經理每周固定往返港、台兩地，就是用這種專注的敬業精神經營樂文書店，無論做什麼，都要做到最好，這就是「香港精神」。

無可諱言，隨著互聯網的興旺發達，紙質圖書一落千丈，但是，序言書店逆勢而上，創造了神話。2007年序言開業以後，幾乎沒有人相信序言能夠成功，序言每周推出哲學的、文學的、音樂的、社會運動的各種文化講座，給香港讀書人提供周末好去處。場地小到不能大步走的序言，每次講座都要「大動干戈」，把書架移到邊上，騰出十幾個座位。一個純粹的知識分子，一家純粹的知識分子書店，告訴我夢想是什麽。

而80後出生的「我的書房」創辦人莫思維，利用互聯網與年輕一代買書人形成的良好互動，短短幾年之內已經擴展至三家連鎖門店，讓人們欣慰地看到書店創新經營後繼有人，不得不對香港的年輕人刮目相看。

香港有太多懷揣夢想、不求功名利祿的文化人。如果書店是城市的溫度，那麼香港的書店都一定是溫馨的。