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為什麼小孩愛哭？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

你不會相信，這個家庭的「一家之主」竟然是那個16個月大的嬰兒。

「BB睡醒啦，快！快！煮熟這些螺螄粉（寬米粉），快準備草莓和和櫻桃，快！」媽媽一直監察著手機App，女兒的眼睛一睜開，氣氛頓時緊張起來。

婆婆非常合作，以超速的熟練工夫，迅速將小孫女的食物準備妥當。媽媽不旋踵已把女兒抱到嬰兒高腳椅，安頓下來，立即給她穿上圍衣，但女孩卻突然放聲大哭。

「快點拿螺螄粉過來啦，她肚子餓了，等不及啦！」媽媽近乎叫喊，婆婆皺眉，頓時有點雞手鴨腳。媽媽也等不及了，一個箭步撲過去自己拿。

女孩看見螺螄粉，果然停止哭鬧，但吃不到兩口，竟然猛力將碗撥到地上去，螺螄粉散滿一地！「嘩──呀！」女孩又放聲大哭。

「快！快拿水果過來！」媽媽喊道。

女孩果然停止哭喊，笑盈盈地吃著草莓和和櫻桃。「這個孩子，只要喜歡吃的就會吃好多啊！」媽媽解說。

有誰家孩子不是喜歡吃的就會吃很多？在孩子成長的過程中，爸媽有責任訓練他們學懂自制，不過，這個家庭似乎沒意識到這個需要，他們是全盤遷就小嬰兒的要求，不自覺讓她成為「一家之主」，主導了一屋子大人的行為。

小孩稍為不合意就大哭，是因為她不懂用言語表達，哭就是她的語言。但我留意到，每當她哭時，媽媽會高聲安撫，婆婆加嘴安慰，爸爸緊張跑來問個明白……，如此好的反應，要是我也會多哭呢！

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