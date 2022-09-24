這天早上，我如常拿出新冠病毒快測RAT套裝，請家母和我一起自我檢查。最近疫情 嚴重，與她出門用膳之前，為安全計，都會先做快測以保安全。

忽然，家母擔心地說︰「糟糕，我有兩條線呢！」我大吃一驚，84歲的家母雖然打了4針，也嚇得我心臟幾乎停頓，趕快跑到她身旁。一看那根測試棒，卻只有一條線，她捉狹地大笑︰「哈哈哈！我只有一條線。」我和女兒嚇得魂飛魄散，原來她只是惡作劇，不禁莞爾。

第二天測試，家母又擔心說︰「糟糕！我有兩條線呢！」我們跑到身旁再看，仍然只有一條線。她見惡作劇成功，再次高興笑道︰「哈哈哈，你們上當了。」

她見計畫得逞，其後每次測試完都說︰「我有兩條線呢！」但這種「狼來了」的謊話，講得多自然無人相信，大家漸漸麻木，不但沒有反應，連看也不看，驚奇的表情也不做了。她仍然高高興興，每天搞爛gag（意即製造「笑」果）。

自從兩個女兒從大學宿舎搬回家，常常與家母互相搞笑，有時搞爛gag，有時故意講反話，84歲的家母，竟然從孫女身上學到搞爛gag。平時我在家中皆沉迷工作，對話簡單，當然更無暇講笑話。我要感謝女兒們，帶著婆婆（外婆）一同動腦筋開玩笑，識得搞爛gag，幽默又精叻（意即聰明能幹）。