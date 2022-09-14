煩惱是一種內在情緒，會使人產生焦慮、不安、不愉悅的感受。它通常起源於對過去的後悔、對現況的不滿，或者對未來的期望等，是一種有意識的思考之後產生的情緒；它會造成個人產生煩躁、憂鬱、痛苦等負面情緒。

佛教則認為，人心中所有會帶來痛苦的負面情緒，以及其帶來的不良影響，都總稱為煩惱，其中包括煩躁、憂鬱、焦慮、不安、嫉妒、期待、憤怒、悲傷、麻木等。煩惱在梵語稱為Kilesa，來自動詞字根Klis，是惱怒、苦惱之意。

最根本的煩惱，佛教說有三毒：貪、瞋、癡，或加上慢、疑成五毒。這三毒往往又離不了我執、我見、我愛、我慢。

三毒在現實人生，有如一堆淤泥，而除掉淤泥的工具，佛法稱為「般若」，那是一種清涼的妙智慧。化煩惱為清淨，有如去除了淤泥的面貌。

難怪北宋周敦頤的「愛蓮說」，形容蓮花是「出淤泥而不染，濯清漣而不妖」，在佛教也被視為吉祥之物。

傳說，釋迦 牟尼在娑羅樹下降生時，百鳥群集歌唱，天樂鳴空相和，四季花木一同盛開，沼澤也突然開放出大如車蓋的蓮花。釋迦牟尼覺悟成道後，起座向北，繞樹而行，當時是一步一蓮花，共十八朵蓮花。每當他傳教說法時，坐的是「蓮花座」，坐姿也成「蓮花坐姿」，兩腿交疊，足心向上。

如今走進寺院，通常會見到含笑低眉的諸佛菩薩，半跏趺坐於蓮花座上；救苦救難的觀音菩薩也常腳踩蓮花，對著大千火宅灑下甘霖。事實上，蓮花在佛教的應用廣泛，其代表的涵義深刻。

最近筆者在一間寺院看到一個手持蓮花的觀音像，說是象徵和平，可說是對蓮花賦予了新意。傳統上，佛教的蓮花，象徵的是清淨。