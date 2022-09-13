兒時寄居澳門 ，那是個平靜、與世無爭的地方，市內街道狹窄，汽車不多，空氣中少了汽油的味道，也少了機器聲，生活其中，不感覺歲月的流逝，市內一些歐陸式的房屋，猶如置身南歐地中海邊的城市。

葡萄牙人在澳門有400多年的歷史，他們是移民的第五、六代，生活習慣與華人區別不大，吃中國食物，也能説廣東話，中葡通婚普遍，出現中葡新一代澳門人。

葡國餐好像沒有什麼招牌菜，澳門也沒多少間葡國餐廳，傳統的一間叫沙利民，著名菜式為馬介休，是醃了鹽的鱈魚肉混入薯蓉，炸成球形配醬汁和蔬菜上碟。葡國雞則虛有其名，雞肉燴椰奶白汁，雞肉乾硬，無法與粵菜貴妃雞和炸子雞相比。

氹仔有間名叫木偶餐廳，頗受港人好評，著名菜式為乳豬仔，其他牛扒、海鮮也不錯，收費相宜，香港遊客均到此打卡，餐廳大賺港人鈔票，原置身舊樓小舖位，後搬入大廈，裝修靚得多，但價錢也貴起來。

葡撻也算是澳門的美食 ，撻皮香脆，焦糖蛋漿入口有香味，原老店也在氹仔，遊客喜歡直奔該處購後即食，愛其新鮮出爐。

據説豬扒包也出自澳門，由賭場一間餐廳所創，客人愛其汁多香口。但豬扒咀嚼起來費勁，與鬆軟麵包不太匹配，厚大的一塊扒，進食時不怎麼就手，不算成功之作。

澳門粥店另具特色，除了各款生滾靚粥和現場即炸的油條和鹹煎餅外，還有各色甜品和糕點，有白糖糕氹鬆糕，又有紅豆沙、綠豆沙、芝蔴糊和杏仁茶糖水。紅、綠、黑和白的四大缸甜粥誘人地擺在眼前，我們調皮地要四色俱齊一碗中，老闆隨和地遞上一碗四不像。

澳門荷蘭園有間禮記雪糕店，兒時最愛吃其雪糕，香甜可口，每杯有三個不同口味和顏色的雪糕小球，售二角， 一塊小型雪糕磚售七角，鮮味橙汁售二角 。筆者70多歲時帶了孫女回澳門，曾特別帶她到禮記吃雪糕，該店現由第三代經營。

另一間叫白宮 的雪糕店，不重視門市，但蓮花杯雪糕和雪條由小販推小車在全澳門沿街叫賣，當年雪條售一角，蓮花杯售兩角。1951年在廣州未封鎖關卡前，我乘小電船由廣州往澳門投靠在澳門工作媽媽。

船在凌晨抵達，等候澳門司警上來前，小販划小艇來叫賣的，就是白宮的雪糕雪條，我高興地又重見我兒時鍾愛的美食。船靠岸，媽媽已在碼頭向我招手。這是70年前的往事，仍然清晰印在腦海中。