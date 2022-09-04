「我女兒本來好乖、很聽我的話，都是被人帶壞的！」這句話不止一次從不同爸媽的口裡說出。

我倒想反問：「你的孩子跟你血脈相連，為何她會聽朋友，而不聽你的？」把責任全數推給外人，也許能讓自己心理好過一點吧！

「我單親一個人辛辛苦苦養大她，想不到她會這麼沒良心，一聲不響就走了，寧願同壞朋友住，都不肯回家！」媽媽的眼淚滴湧而出。

「由小到大，我都給她最好的，我這麼疼她，她竟然這樣對我……。」媽媽哽咽說著：「為了她，我寧願沒有男人，拒絕所有追求，想不到現在又剩下我孤零零一個……嗚嗚嗚……。」

萬萬料不到的，是她的21歲女兒會說出了壓根兒不一樣的版本來。

「為什麼我會走？還不是她要我走的，說什麼不是她要我走的？從小到大，我媽媽整天指著我罵：『最倒楣就是生下了妳，沒有妳我都不知多快活，妳有本事就走囉，省得浪費米飯！』」

女兒口中的媽媽，是個喜怒無常的人，很難捉摸，時常令她無所適從：「她開心時的確會抱著我親，不過突然又會發脾氣，尤其是喝醉酒或是什麼事惹到她，整個人會好像發瘋了似的！」

女兒愈講愈氣：「她成天認識壞男人，那次我告訴她，那男人對我毛手毛腳，她竟然給我一巴掌，問我是不是想讓她孤獨一生？」女兒不再說下去了，垂下頭，眼淚滴湧而出。