怎樣對待小孩的好奇心？

那裡氣氛非常熱鬧，那邊廂有新娘、新郎，還有些長輩們，他們應該是在進行嫁娶的傳統儀式吧！

年輕爸爸穿得很體面，謙恭地站在一旁，身邊還有多位一同觀禮的同輩。「爸爸！爸爸！他們在做什麼呀？」小妹妹跑到爸爸跟前好奇地問道。

「快點走開，別胡鬧！」爸爸的本能反應是把小女兒推開，也許他是恐怕調皮小孩會搞砸人家大事吧！但小孩子的好奇心未能滿足，又怎會罷休？爸爸愈是要把她趕走，她就更想往前去看個究竟。因為個子太小了，看得不夠清楚，小女孩使勁地跳起來。

爸爸趕、女兒跳，畫面相當滑稽。

我覺得非常可惜，爸爸剛剛錯過了一次親子 創造快樂回憶的機會，把孩子的好奇心壓下來，光是要求他們像機械人般乖乖地聽從命令，其實是扼殺了孩子的發展啊！

若我是那個爸爸，我會乾脆把女兒抱起來，一來可確保她不會衝向前搗亂，二來可讓小孩在較高角度看得一清二楚，爸爸更可輕聲跟女兒耳語，為她詳盡講解新郎新娘的嫁娶儀式細節，比如是給長輩斟茶時要雙手奉上；又或可輕鬆一點跟女兒打趣地說：「將來妳長大結婚的時候，都要斟茶給我和媽媽好嗎？」

爸媽跟孩子同步探索新事物，是最有效的學習過程呢！