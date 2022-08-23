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如何克服緊張

〈每日驚艷〉張宏

上星期在新亞書院的年輕學人工作坊，培訓學員的溝通及表達技巧。幾名在眾多同學中選拔出來的優秀年輕人，要模擬公開演說並即席錄影，讓學員們一同評價。當天同學們表現流暢，但難免有些窒礙，因為面對同樣問題──緊張。

「很怕自己講錯話，以致說話生硬」、「一講到特定名稱、數字等複雜字句就害怕講錯」、「如果其中一句話講得有瑕疵便耿耿於懷，影響其後信心」。

不論是工作上面對雇主，還是面對公開場合的觀眾，我分享多年的經驗，去除緊張，其實在於自己的心，必須集中在對方，而非集中於自己。

一、認識你的觀眾︰對方是未來雇主？年輕人？長者？然後在撰寫文稿時，用對方熟悉的文字講出信息。

二、讓觀眾明白︰找一個朋友當觀眾，嘗試不看稿子、用簡單幾句話向他精準說出全文重點；如果說得出重點，就是對內容了然於胸；如果講來講去都說不清，就要重新檢視講稿，改寫成人人都明白的句子，然後反覆練習。

三、觀眾比自己重要，人人都可能不小心講錯字、講錯話，只要立刻微笑更正便可，然後集中精神傳達信息給觀眾，不應分心思考自己的尷尬。至於其他有用方法，下回再分享。

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