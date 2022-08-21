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紅磡體育館

〈太平山下〉鄭子

香港紅磡體育館已有幾十年歷史，特別的漏斗形的建築物，矗立在紅磡海底隧道旁，港人乘坐過海隧道巴士都會看到這個漏斗。

紅磡體育館絕少舉辦體育賽事，依稀記得中國國家乒乓球隊及中國奧運選手曾在此館作表演賽，其他活動均為歌星演唱會所霸占，理應正名為香港紅磡綜合表演館。

正因為原本是按體育館標準設計，四周都是層級式上升座位，地面是木地板，沒有正式舞台，收音效果差，天花缺少專業舞台所需橫梁吊架和燈光設施。過往歌舞演出時都需一番改裝和加建，由於監管要求嚴格，一直沒有發生嚴重事故，小問題還是有的，林子祥在升降舞台演出退場時，就發生過踏錯腳摔倒地上的失誤。

香港影歌星均以能躋身紅磡體育館辦個人演唱會為榮，星級明星連開十多場，賺到缽滿盆滿。

演唱會演出成功，全賴有個演唱會之父張耀榮先生的功勞。張先生是為李嘉城長江地產起樓的建築商，深得超人的信賴，他既有頭腦又有高超組織能力，算盤敲得精確無比，肯花錢又肯蝕頭賺尾。天王巨星固然納入囊中，對新生一代又落力培養。每場演出均親臨現場打點，親力親為。梅艷芳逝世前告別演出，更是張耀榮登峰之作，贏得全港讚譽，淘盡港人的眼淚。

張先生是個成功的商人和樂壇演唱會教父，能賺錢又有投資頭腦。他的寫字樓一直安置在深水埠平民區，生意愈做愈大，但寫字樓幾十年來都留守原址，沒有搬遷過。

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