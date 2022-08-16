香港 特區政府剛向合資格市民發放了電子消費券，以鼓勵大家消費，刺激經濟，我是其中一個受惠者。我相信不少人早已編寫好購物清單，只待消費券到手，就立即行動。購物中心亦準備就緒，推出優惠、抽獎，以吸引顧客，看來消費市場會出現一番熱鬧。

我身為家庭主婦，滿腦子裝載的購物計畫，都是跟家裡日常使用的物品有關，每天上市場買菜，開門七件事，缺一不可，對於個人物品，反而沒有什麼要求。香港是一個先進的城市，可是在收費模式方面仍然有保守的一面，菜市場商販一向只收現金。

有一次我買水果，一名女士問店家可否用支付寶或微信結帳？答案是「不可以」，女士埋怨，為什麼內地可以電子支付，在香港卻行不通。我滿以為店東為了多做生意，一定會為了配合人們使用電子消費券，而安裝電子收費 工具，與時並進。要是所有店舖都接受電子支付，我可以透過利用電子消費券買菜省錢，可惜事與願違，如意算盤打不響。

我每天光顧的菜市場，只有幾家店提供電子收費服務，大部分仍然以現金交易。收現金委實浪費資源，商販每天要數現金，然後拿到銀行存放，花上不少時間。而且當中還涉及安全問題，現金總是引誘盜賊。我好奇心作祟，向商販查詢「不思進取」的原因。原來使用電子收費工具，商戶需要向工具供應商繳付費用，小規模商店盈利低，唯有放棄提升服務水平的機會。

我是電子支付的支持者，鈔票的確帶來滿足感，看著花花綠綠的鈔票，數著數著，一張一張疊在一起，心花怒放，只是使用現金諸多不便。

這幾年爆發新冠肺炎，衛生是生活大前提；金錢是最骯髒的物品之一，一張紙幣或一枚硬幣由完成製作那一刻開始，一直被人觸摸，這一刻給丟在這裡，那一刻給放在另一處，日積月累，不知道附上多少細菌。

我上市場最害怕收到魚販的現金，它總是濕漉漉的。好幾次我收到的紙鈔上黏著血痕，證明店家出售的魚新鮮，都是即時宰殺的，但我拿著血腥金錢，渾身不自在。我從不把這種現金放進錢包，只是以兩根指頭輕輕夾住，然後急匆匆走到另一家店把鈔票花掉。要是購物時利用自己的手機 付款，衛生程度提高，也安心多了。

俗語說「大富由天，小富由儉」，家業通常都是由賢慧而聰明的女人積攢。我一向記錄每天花費和購買的物品名稱，記事本上寫得密密麻麻、鉅細靡遺，作為設計下個月家庭支出計畫，和檢討消費習慣的根據。

市場商販一般不給客人收據，我響應環保也不會索取，結果回家記帳有時想不起物品價錢。年紀愈大記憶力愈差，有時工作繁忙甚至忘記記下來，影響我的持家大業。

電子支付為我避免這些問題，每一次付款，立即留下電子紀錄，連消費的時間和地點都一目了然，我只要拿起手機，就可以查看資料，保證準確，十分方便。

內地人民主要使用電子支付工具，現金的重要性大幅降低。多年前我在浙江一家麵店吃麵，人家不收現金，要不是好心的陌生人幫忙，恐怕我要餓肚子；也許將來香港也會廣泛運用電子消費。