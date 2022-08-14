談起石灣陶瓷，不得不令人想起陶藝大師劉傳，原名劉永傳。1916年出生於廣東佛山石灣鎮。生前為中國美術家協會理事、中國工藝美術學會理事、廣東省工藝美術學會顧問、佛山市文聯副主席，榮獲中國工藝美術大師稱號。劉傳先祖遷居石灣時恰逢石灣陶業全盛時期，祖輩父輩皆以製陶維持生計。

劉傳是陶藝界奇葩，是石灣陶藝史上承先啟後的人物。他是廣東南海人，已於2001年去世，享壽85歲。他自幼體質孱弱，10歲時，父母節衣縮食送他進私塾讀書，但劉傳對「之乎者也」興味索然，卻迷戀於聽講古、看粵劇、讀漫畫書，受到民間藝術耳濡目染的薰陶，12歲開始學習陶塑。

以「窺師習藝」的方法，跟隨名家潘玉書，加上鑽研許多名家作品，很快在石灣藝壇嶄露頭角，青年時已負盛名。

劉傳的特色是敢於創新，勇於拓展，早年的成名作品如《張飛》，已具粗獷豪放的藝術雛形。其傳世傑作如《鐵柺李》、《鍾馗》、《達摩》等人物，其技術都是爐火純青。其後其作品在倫敦博覽會展出，代表作如《芭蕉羅漢》、《瘦骨仙》等大獲好評，其大名更蜚聲海外，代表作如《李白醉酒》、《關羽》、《屈原》、《觀音像》和《受苦受難的耶穌》等，都得到極高評價。

20世紀六○年代，劉傳總結出富有創見的陶藝理論，提出「宜起不宜止，宜藏不 露」、「十濁一清，十清一濁」、「奇而不怪，醜而不陋」等美學原則，他可說是融合東西方雕塑 的表現手法，推陳出新的大宗師，其陶藝永存。佛山市文聯名譽主席任流為他寫的輓聯是：「錚錚鐵骨，歷盡世間風雨；桑桑丹心，永鐫陶藝史詩。」