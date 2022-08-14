我是誠心誠意認為馬鈴薯是被長期看扁的，就是不明人家吃完時，為何會隨口說成是「捱薯仔」，真有必要為這種既美味百變又富營養價值的天然食品，來個大平反呢！

談馬鈴薯，不得不從快餐店的炸薯條說起。世界上不同國籍的小孩，當小小人生首次接觸到這東西時，雙眼都會旋即發光。即使是未滿一歲的，只要吃過一口，從此老遠看見快餐店的商標，都會手舞足蹈，十足像著了魔的亢奮，不能自拔。

我容易爆瘡，從來都忌吃煎炸食品，即使是可能是念過魔咒的炸薯條，最多也只會吃兩條。但每次來到英國 ，我總會一反常態，最愛吃Chunky Fries，條條肥嘟嘟的外脆內軟、薯味又特別香濃，讓我吃個不停。有時午餐都只吃一客Chunky Fries和一杯熱奶茶，人家以為我是省錢，其實我是真心喜歡。

馬鈴薯的確是最省錢又飽肚的天然食品，即使今時今日百物騰貴，在倫敦超市依然是一英鎊即可買到一大袋的馬鈴薯，划算至極。

百變馬鈴薯可以是香脆的，又可變成溫婉幼滑的奶香薯泥，祕訣是將薯泥過篩，然後加入喜歡分量的牛油和鮮奶油、鹽和黑胡椒，薯泥會好吃得儼如雪糕。

不過，有一款韓式香煎薯餅是百發百中，每次我請客都會深受歡迎的，只要將55克鮮奶、10克溶了的牛油和少許鹽，加入90克高筋麵粉，搓揉成糰用保鮮紙包裹冷藏一小時。拿出來壓成大圓形，中間放進大量起司和薯泥（可預先調進美乃滋和芥末醬等各自喜愛的味道），將麵糰封好，然後用少量牛油加蓋慢火煎兩面，大功告成後，外面香脆的拔絲起司薯泥餅，立即被客人搶吃一空。