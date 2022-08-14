我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

長劍、軍刀與「蛋糕」

高雪景
陸軍將領用長軍刀來切生日蛋糕。（盧威攝）
陸軍將領用長軍刀來切生日蛋糕。（盧威攝）

老一輩的香港人，大概對英國女王伊麗莎白印象深刻。早年，在香港的大街小巷不難見到英國女王戴著皇冠的頭像，乃至連香港郵票上都少不了印上她的「標準照」。1975年，英國女王伊麗莎白旋風式訪問香港，給港人留下一段難忘回憶。

她曾在珍寶海鮮舫船上觀看龍舟大賽，一副親民的樣子，但不少人卻覺得她在公眾面前，常顯露出一種威嚴的感覺。

去年，英國女王伊麗莎白以95歲高齡出席G7露天招待會，在招待會上切蛋糕時，她出人意料地拿出一把長劍，此舉讓現場的貴賓驚喜連連，驚的是女王拿起長劍並高高舉起，破了一般人用水果刀切蛋糕的「規矩」；喜的是用長劍切蛋糕十分「誇張」，幽眾人一默，展現十足幽默感；再則，這個側面也折射出女王身上，無形中確實散發著一種威嚴的氣息，給人逞強顯威之感。

不久前，我在洛杉磯參加美國華裔民選官員協會派對，並邀請美國陸軍官兵代表參加。

那天，適逢美國陸軍247周年慶，派對上安排了「特別節目」──切生日蛋糕。只見一名身著軍裝的陸軍將領，登上司令台，從刀鞘內抽出一把長軍刀來切蛋糕，凸顯陸軍官兵的威武形象，全場響起熱烈掌聲。

切蛋糕，用長劍也好、拿軍刀也罷，均有威嚴效應。當然，我們普通老百姓還是用水果刀切蛋糕為好，既方便又輕鬆，其樂融融，何樂而不為。

英國女王 香港 洛杉磯

上一則

大家都想看「魔鬼詩篇」 魯西迪作品關注度大增

下一則

《老物件情懷》奶奶的梅干菜

延伸閱讀

劉兆佳：香港基本法 2047年後將修訂

劉兆佳：香港基本法 2047年後將修訂
香港圖館選書 「引導學生認識國情和中國歷史」

香港圖館選書 「引導學生認識國情和中國歷史」
港媒：北京反制美 港角色有限 官員只是「交差了事」

港媒：北京反制美 港角色有限 官員只是「交差了事」
哈利出書誰該害怕 女王、凱特安啦 查爾斯、威廉慘了？

哈利出書誰該害怕 女王、凱特安啦 查爾斯、威廉慘了？

熱門新聞

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。美聯社

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

2022-08-12 14:12

已讀不回的故事

2022-08-07 02:02

未來親家來訪

2022-08-07 02:00
加拿大溫哥華資深媒體人徐新漢日前病逝，徐新漢曾任溫哥華世界日報首任總編輯，畢生投入新聞工作。(家屬提供)

資深媒體人、溫哥華世界日報首任總編輯徐新漢病逝

2022-08-10 15:22

不知老之將至

2022-08-11 02:00
達姆∕圖

大水（上）

2022-08-07 02:02

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生