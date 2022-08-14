長劍、軍刀與「蛋糕」

陸軍將領用長軍刀來切生日蛋糕。（盧威攝）

老一輩的香港 人，大概對英國女王 伊麗莎白印象深刻。早年，在香港的大街小巷不難見到英國女王戴著皇冠的頭像，乃至連香港郵票上都少不了印上她的「標準照」。1975年，英國女王伊麗莎白旋風式訪問香港，給港人留下一段難忘回憶。

她曾在珍寶海鮮舫船上觀看龍舟大賽，一副親民的樣子，但不少人卻覺得她在公眾面前，常顯露出一種威嚴的感覺。

去年，英國女王伊麗莎白以95歲高齡出席G7露天招待會，在招待會上切蛋糕時，她出人意料地拿出一把長劍，此舉讓現場的貴賓驚喜連連，驚的是女王拿起長劍並高高舉起，破了一般人用水果刀切蛋糕的「規矩」；喜的是用長劍切蛋糕十分「誇張」，幽眾人一默，展現十足幽默感；再則，這個側面也折射出女王身上，無形中確實散發著一種威嚴的氣息，給人逞強顯威之感。

不久前，我在洛杉磯 參加美國華裔民選官員協會派對，並邀請美國陸軍官兵代表參加。

那天，適逢美國陸軍247周年慶，派對上安排了「特別節目」──切生日蛋糕。只見一名身著軍裝的陸軍將領，登上司令台，從刀鞘內抽出一把長軍刀來切蛋糕，凸顯陸軍官兵的威武形象，全場響起熱烈掌聲。

切蛋糕，用長劍也好、拿軍刀也罷，均有威嚴效應。當然，我們普通老百姓還是用水果刀切蛋糕為好，既方便又輕鬆，其樂融融，何樂而不為。