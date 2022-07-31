年度漢字評選，是使用漢字地區的一項評選活動，中國、日本 、南韓、馬來西亞、香港 、台灣和新加坡等，每年都會評選最具代表性的漢字，反映全年焦點，並藉漢字的言簡意賅，凸顯民眾當年度的感受，因此具備相當的概括性。

以香港為例，2021年選出的年度漢字是「疫」，凸顯港人對疫情 關注；2021年台灣的年度漢字是「宅」，顯然也關乎疫情，人人變身宅男宅女。

一般認為，年度漢字評選源起於1995年，日本漢字能力鑑定協會組織的年度世態漢字，選出的日本年度漢字會由日本清水寺住持親筆寫下，並在寺中陳列一年。

台灣始自2008年，由遠東集團徐元智紀念基金和聯合報搞了個每年代表性漢字選舉，結果選出「亂」字，2009選出「盼」字，2010選出「淡」字，2011選出「讚」字，2012選出了「憂」字。

雖然這種選舉很可能是商人牟利的商業活動，和粉飾太平的政治宣傳，但畢竟多少表現該年台灣的社會面貌和心靈風景。上述這五個字，還是一個「淡」字最堪咀嚼；「讚」字反而不好，因為由「讚」變「憂」，不讚更好。

相比於台灣，中國大陸從2006年開始也有年度漢字選舉，但從沒出現個「淡」字，2006是「炒」，炒股票、炒房產以至炒魷魚；2007和2010都是「漲」，不只通貨膨漲，一切事物都是節節高升；2008是「和」，相信與官方重點宣傳「和諧社會」有關；2009是「被」，是網路熱字，被動語態、被動人生、缺乏主觀能動性；2011是「控」，甚麼都要調控，折射出另類生活形態；2012是「夢」，夢幻人生，十分不切實際。

至於2021年中國大陸的年度漢字，獲選的是「治」字，是否肇因去年世界風雲變幻，人們求治心切？