我問年輕人：「有女朋友嗎？」他聳聳肩。「舊同學當中沒合適的嗎？」他沒好氣地回答：「可以交往的，一早就應該交往啦。」

「公司同事有無靚女呀？」他嘰咕笑起來。「公司同事不是『豬扒』（指肥胖 而樣貌難看的女性）就是阿嬸，就算有靚女都不敢追啦，若果分手，兩個人不是很尷尬？」料不到外表看來傻兮兮的他，心裡都有一套清晰的盤算。

「怎麼你都不認識女仔呀？」我怪叫。他輕拍我的肩膊，傳遞著「你同我定」的信息，然後指指手機 。他見我滿臉問號，於是很有耐性地給我詳盡介紹最受年輕人歡迎的交友網站，有些是你揀人、人又揀中你，Clicked！有些是女性那方負責選，男的較被動只有等。

「成功率有多高？」我瞪大了眼，好奇得像個小學生。年輕人又嘰咕笑起來：「這個遊戲無所謂成功不成功，聊得來就聊下囉，不過真人大多數同Post的照片差好遠。」他笑到彎了腰。

我告訴他，緣分這東西很奇妙，剛剛在網上看到一對結婚十年的恩愛夫妻，竟然是在迪士尼 樂園排隊玩海盜船時認識的，雙方都是迪士尼粉絲，一拍即合。

有另一對就更神奇，有一天，女的在樹下看書，突然聽到小鳥的叫鳴聲，有隻雛鳥應聲從樹上的鳥巢掉到地上的草窩裡，她欲把牠拾起，卻有個健碩身影比她快了一步，其後二人合作將小鳥送回樹上的巢穴去……這一對不經不覺已結婚超過三十年呢。

說到這裡，年輕人在打呵欠，視線瞥回他的手機上。