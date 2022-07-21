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香港北角晨早街頭小吃

〈港人憶港〉志堅

70年初我家搬到香港島東，有小上海之稱的北角居住。住下不久，就發現在英皇道以北小山區住宅的後巷橫街，每日清晨有一中年女小販，用北方口音叫賣熱豆漿、油條以及粢飯糰（在美國華人稱飯糰），叫聲響亮而有中氣。

不久，就有好幾個食客幫襯（光顧），看他們打扮斯文，有男有女，左手捧一碗熱騰騰豆漿，右手拿一個粢飯糰，在寒冷的北風，旁若無人，在街頭享受可口暖身的早餐，吃得津津有味。

他們吃完便走下英皇道，輪候巴士（公車），快樂地去上班。

我居住在英皇道南邊的六層唐樓上，每天早上和內子也到英皇道往中環上班，因為趕時間，很多時候都空著肚子出門，後來才逐漸發現這街頭北方美食，因此獲得意外的溫飽。

我常認為早上穿著整齊站在後巷牆角吃熟食，有失觀瞻和有點不習慣，但看到有不少穿著上班服飾的人在街頭吃得很開心，又毫不介意，我們開始心動，蠢蠢欲試。

為了免於尷尬，唯有提早在食客較少時去嘗試。

那天，清晨微寒，當天亮開始吐白時，便來到現場，時間略早。

不久即見女小販夫婦推著有輪的檔車從遠處而來，女的用北方口音，一邊叫賣，一邊與丈夫推著檔車，來到巷尾轉出外街口的角落裏，展開營業。

這地點明顯是他們選擇的理想地方，他們每天，天微亮都準時到這裡開檔。

他們除有豆漿外，還有即時炸油條售賣，他們用的檔車，一邊裝有火爐、油鑊和盛載豆漿的高身鐵煲，另一邊有盛碗的櫃和一大木桶糯米飯。

在開賣時，男的炸、賣油條，女的用白布包裹糯米做粢飯糰，現包現賣，很能引人食欲，是一個不錯的賣點。

由於他們食材新鮮，工作認真，手藝不錯，生意非常不俗。

這次在街頭嘗試北方地道豆漿、粢飯糰，是我們搬來北角的第一次，覺得非常新奇，印象甚佳。

他們烹煮的豆漿是用新鮮大豆磨製，吃時加糖，豆味香濃可口。

我尤其喜歡他們現包現賣的粢飯糰。只見女檔主在木桶內掏出一團糯米，放在白布上，然後放入鮮炸好的油條灑上白糖，純熟地搓成大鵝蛋形，用透明膠紙包好，一個新鮮粢飯糰便做成。

觸摸之下，感覺紙內糯米黏度適中，拉開膠紙，一口咬下去，覺得香甜恰到好處，熱烘烘的，口感甚佳，在清晨寒風中，特別好吃。

想不到，在微寒天氣中站在街頭吃早餐，別有風味，吃到的豆漿和粢飯糰也是最好吃的。

幾十年後的今天，我們吃過不少著名的豆漿和粢飯糰，包括來自台灣名店的，沒有一次比得上70年代在北角街頭吃到的精品，真是始料不及。

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