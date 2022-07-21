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八仙之說

〈六合飛翔〉岑逸飛

八仙是中國道教和神話的八位神仙，但其名稱在歷史上的不同時期，也有不同的說法。如今所說的八仙，包括鐵拐李、漢鍾離、呂洞賓、張果老、何仙姑、曹國舅、韓湘子和藍采和，這個名單，其實要到明代才定型，明代以前，眾說不一。

在道教形成之前，漢代的八仙，即所謂「淮南八公」，他們是蘇飛、李尚、左吳

、田由、雷被、毛被、伍被、晉昌，他們本是淮南王劉安八個門客，好神仙之術，且聚一起修煉丹術。這些名字，如今已鮮為人知，傳聞他們是服食仙丹後白日升天。

自「淮南八公」之後，「八仙」的傳說又起變化。例如唐代有「醉八仙」或「飲中八仙」之說，杜甫也有《飲中八仙》歌，用追敘方式，洗煉語言，人物速寫筆法，構成一幅生動的群像圖。這首詩句句押韻，一韻到底；前不用起，後不用收；並列分寫八人，句數多少不齊，但首、尾、中腰，各用兩句，前後或三或四。

《新唐書》所記載的這八個嗜酒名人，包括李白、賀知章、李適之、李琎、崔宗之、蘇晉、張旭和焦遂。此外，有唐末道士張素卿所畫的《八仙圖》，他們是：李阿、容成、董仲舒、張道陵、嚴君平、李八百、長壽仙和葛永瑰。

元代雜劇，也有八仙之說，但不見有何仙姑，而以徐神翁或張四郎代替，何仙姑應是後來入選的。她是八仙中唯一女性，有關其身世說法也不一。一個說法指她是唐代武則天時的廣東增城人，出生時頭頂現六道毫光，十三歲時在山中遇道士吃了一顆仙桃，此後便能預見人生禍福。另一說她是宋朝人，本是個織鞋的農婦，因家居太悶，常到羅浮山遊玩和採摘山果，遇上仙人而成仙。

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