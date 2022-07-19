遠近馳名的海南雞飯，英語叫chicken rice，港人固然愛吃，連不少常到新加坡 或香港 的老外，都是它的大粉絲。

記得我第一次吃海南雞飯，是在92年冬天紐約唐人街。當年我在華爾街工作，被選做某刑事案件的陪審員，許多個下午都在南曼哈頓唐人街旁的法院度過。那時我還是單身，聆訊後大多已是傍晚，便就近到唐人街吃晚餐。見很多食肆在推銷海南雞飯，便好奇地進入其中一家，點了一份來吃。

年幼在香港時，只知道海南島常颳颱風，卻不知還有這麼一道佳餚。本以為是一盤碟頭飯，誰知除了香滑的雞肉配上爽脆的青瓜外，還有兩碗油飯和雞湯，及三小碟老抽、薑茸、蒜蓉辣椒醬配料，令我喜出望外，還當是中式聖誕大餐呢。

但有點名不副實，海南雞飯並不是海南島的特產，只是與海南島有些關連。傳說它是在20世紀初，由一群從海南島移民到南洋來的人發明的。他們天天會挑著兩個籃子在馬來亞街頭擺賣：一籃是用水煮熟後，再用冷水沖過的雞肉，肉和皮之間有—層像啫喱一般獨特的肥膏，十分可口；另一籃則是用雞油煮過的香油飯，與雞肉一起吃格外鮮美香口。如今新加坡和馬來西亞還在爭議，都說海南雞飯是他們的文化國寶。

多年前去吉隆坡參加同事的婚禮，順便到一間被多位友人推薦的餐廳，吃了頓地道的海南雞飯；地方頗簡陋，雞也不香不滑，令我和太太大失所望。臨回港前，在酒店大堂的餐廳再試一次，倒吃得十分合味。我們不知道是上次吃的才是正宗的海南雞飯，還是酒店這種「香港化」的口味，才對我們的胃口呢？不過在新加坡吃的海南雞飯，我們都很滿意。

疫情 前常去新加坡，每次必到文華酒店的「Chatterbox」吃頓招牌海南雞飯。聽說這金漆招牌早在70年代初便已打響，可是每碟20多美元，物美而絕非價廉。

最近新加坡文華變身為希爾頓酒店，餐廳停業一段時間，於兩個月前重開，很期待香港不再受隔離限制，可隨時再去一飽口福。

今年初我從美國回港，途經曼谷「沖涮」時，也試過泰式的海南雞飯。可能不大習慣泰國的重口味，還是覺得新加坡的口味比較適合我。

其實搬回香港後，隨時皆可吃到美味的海南雞飯，而且款式不少，多是用去了骨的淨雞肉，還可選雞胸或雞腿。女兒們都愛吃，尤其是山頂太平山餐廳和君悅大堂咖啡廳的海南雞飯，真是百吃不厭。近年因疫情關係，少去堂食，便多幫襯美心MX的「Sir滑雞」外賣。疫情時可吃到這價廉物美的海南雞，我們已很滿足。

多年來我吃過很多不同地方、不同價錢的海南雞飯，覺得最好味道的，反而不是在香港，也不是在新加坡，而是在東京。在六本木山近麻布十番那邊，有家海南雞飯專門店，不知是否因為採用了日本走地雞和高級的日本米，做出來的雞肉特別滑，雞皮特別爽、雞油飯特別香，拌和著吃，真是美味絕倫，難以用文字來形容。

這兩年，女兒們都在美國念書，假期有限，加上香港的隔離和航班熔斷機制，令她們不容易回港。聖誕節去探望她們時，太太特地買了些海南雞飯調味包帶去，然後到農夫市場買隻新鮮雞，到Amazon買些日本「越光」米，成功地煮了餐海南雞飯。能在冰天雪地溫暖的家中，一家團聚，共享這美味「海南北美」餐，既開心又飽足，真是回味無窮。