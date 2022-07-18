我的小學同學和同學會

不久前中國大陸一名小學女同學忽然加了我的微信 ，我才想起了她。我是1958年讀小學的，1964年小學畢業，離開小學校園至今58年了。

微信的傳播，讓我在海外寫的很多文章，被老家的朋友所知，像她那樣願意和我聯繫的很少，可見她是一個十分重視同學情的人。

我問她小學同學的近況，她對我說出的同學中，接近一半已經去世，在世的同學也是徹底的與世無爭了。

我想，她還不是真的「與世無爭」吧，否則即使看到我的文章，也是慘然一笑而已。畢竟往事已經超過半個世紀，而我們這一代有太多不堪回首的往事，有什麼好說的？

我們這一屆，都是在1950年或者1951年出生，最年輕的已經71歲了。人生的舞台已經落幕，或者即將落幕，誰都不知道是否能看到明天的太陽升起？

我知道自己的身體比去年差了，但對自然界的感情卻越來越深，喜歡大地的一草一木，珍惜一切生命。

我家後院種了兩棵20年樹齡的李樹，今年春天，我在微信朋友圈上發了李樹開始結果的視頻，李樹開始結的果實，就像一粒綠色的枸杞那樣大，非常可愛，得到不少朋友點讚。有位西雅圖 朋友看了我的視頻之後，興致勃勃地要到我家看李樹，我當然同意了。

那天下午朋友來的時候天氣陰冷，但是沒有下雨，我帶他到後院看李樹，不料下起了小雨，我的背發涼，趕快對他說，抱歉，我到裡面穿一件外套再說吧。

年紀大了，春夏之交，天氣多變，西雅圖時而陽光普照春光明媚，時而陰雲密布寒氣襲人，只能自己保重了。

很多老同學身體毛病也是越來越多。有位國內的同屆小學男同學前天對我說，他的兩腿發腫，可能和心臟問題有關，住院了。他在多年前就離婚了，一直單身，一兒一女都不在身邊，自己一個人住院，孤苦伶仃，沒有別人照顧。

老同學住院，都七老八十了，如果有同學會的話，也許老同學還可以去探望，但我們這一屆小學同學大多讀了初中，有同學會的話，也是初中同學會了。

而這位住院的老同學，因為出身不好，小學畢業之後，沒有升上初中，他是否有小學同學會？我不得而知，但我只知道他現在孤獨無助。

比我小兩歲的同學，他們在1966年高小畢業，小學沒有畢業就遇到文革，沒有讀上初中，於是，他們的同學會只能是小學層次的，年紀小，因為歷史原因，他們失去了讀中學的機會，所以他們更加珍惜小學同學情誼。所以，那些不能上中學的小學同學，大都有自己的同學會。

而我們這一屆大多有初中同學會，卻沒有小學同學會。

我問了這位女同學是否願意帶頭建立小學同學會。她說，很多同學已經離世了，有的是失聯，即使偶然見到，也極少繼續聯繫，看來很難。

不過，即使沒有小學同學會，但還有小學同學惦記著，心裡就很知足了。