上回講到，日本 趨勢研究專家大前研一的「低欲望社會」，描述日本人口老化，年輕一代不願生育，令人口不斷下降，社會經濟萎縮。人口老化、少子化，難道不是香港 正在緩進的方向嗎？

我對兩個女兒做一個不科學的統計︰「日後想生孩子嗎？」兩人斬釘截鐵說：「不！」原因是「工作多久都買不起樓」、「可能爆發第三次世界大戰」、「氣候暖化將會毁滅地球」等，新生命與其一出世就受苦，不如不要出世。

香港正在步日本後塵，竟然出現人口「自然減少」，2021年連續第二年死者數目高於出生人數，自然減少1.42萬人。至於日本，數字令人驚心，2021年「自然減少」近61萬人，15至49歲女性人口減少，結婚數字下降4.3%。這些數字令政府官員發愁，沒有年輕人，國防、警衛缺乏新血，經濟失衡，怎麼辦？

大前研一的建議非常直接—引入移民 。他以美國為例，每年引進近100萬新移民，滙聚人才，經濟持續成長。但這個大刀闊斧的建議，動輒影響國內勞動市場，看來日本政府不敢馬上採納，惟有提出各種津貼、產假等，以鼓勵國民生育。

今時今日，生兒育女變成國家問題，國家興亡，匹夫有責，盡快生兒育女，就是救國良策。