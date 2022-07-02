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自發出力 助人為樂

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

2011年《晴報》創刊，我有幸參與其中，成為一個小小專欄作家，轉眼11年。

這個平台，不但讓我更加留意身邊的人和事，以尋找寫作靈感，還與一些素未謀面的讀者結緣。

2014年的某一天，我在浸會大學校園內迷途，當時在大學工作的Janus見到迷惘的我，主動指點迷津，她突然問我，你是否「亦莊亦閒」的筆者，原來她是我的讀者。

雖然只是見過專欄內的一張相片，她卻記得十分清楚。她是個虔誠基督徒，閒時利用自己的畫作做小型飾物盒。

去年，她首次將畫作配上聖經金句，印製月曆，並將售賣月曆的收入，捐給新生精神康復會；在過程中雖然經歷了冷嘲熱諷、身心疲倦，但她沒有放棄。

原本沒有打算準備2023年月曆，但她被一群有患上自閉症子女的家長打動，希望她可以為他們做一個月曆籌款，因為她的作品令小朋友對學習的信心加強了，她的金句令人感覺心靈平靜，有人覺得月曆的畫作好療癒。

就是這些說話推動她繼續出版月曆，希望可以在扣除開支後，將餘款捐助予關懷自閉症孩子的慈善機構。

其實，社會上每個人都可以透過發揮自身的力量，去幫助別人，助人為樂。

你有興趣可以去以下網址，欣賞月曆內容︰https://youtu.be/kSaJGsthfeE。

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